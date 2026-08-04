​Багатовимірна ціль: чому удари по Wildberries стали важливою частиною війни на виснаження

Склади російського маркетплейса — це не просто квадратні метри. Це робочі місця десятків тисяч людей, застраховані на мільярди активи, вузол сірих схем й експорту товарів подвійного призначення, а також предмет відкритої війни кремлівських кланів. Саме тому удари по Wildberries б'ють одразу по кількох вимірах тилу РФ — економічному, соціальному й політичному.

Фото: Суспільне Вінниця/Олександр Костюк Відділення «Нової пошти» в Гайсині після удару армії РФ, 31 липня 2026 року.

Перший удар по «Новій пошті» поза зоною бойових дій (на Київщині, Миколаївщині та Чернігівщині прилітало з перших днів) був 9 листопада 2022 року — хвиля «шахедів» по Дніпру. Вигоріли понад 3000 м² складу, як і обладнання й тисячі посилок. Чотири працівники нічної зміни з важкими пораненнями потрапили до реанімації. Потім уже були С-300 по Коротичу на Харківщині — шестеро загиблих і 17 поранених.

Весна 2022 року — Київська область (Стоянка, Чайки, Бровари): цілеспрямоване знищення найбільших логістичних парків України (West Gate Logistic й інших під Києвом). Саме там зберігали основні запаси дистриб'ютори побутової хімії, засобів гігієни, харчів. Тоді росіяни знищили понад 400 000 м² складських площ цивільного ритейлу. Це було за три роки до прильоту по складу компанії «Фрекен Бок» у Дніпрі, де загинув охоронець і згоріли підгузки з великодніми наклейками — «Іскандером» туди вдарили цілеспрямовано.

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Липень-вересень 2023 року — порти Рені та Ізмаїл (Дунай): систематичні нічні атаки «шахедами» по зернових терміналах, елеваторах і баржах на Дунаї одразу після виходу РФ із зернової угоди. За кілька місяців атак згоріли сотні тисяч тонн зерна, призначеного для експорту в Африку й Азію.

Фото: EPA/UPG Зерновий термінал сільськогосподарського підприємства після атаки окупантів, Одеська область, 21 липня 2023 року.

Тому коли ви слідом за пропагандою РФ повторюєте: «ой, ну тепер буде “отвєтка” за те, що ми посікли 230 суден/випалили Wildberries» — ви рибки гупі з пам'яттю на п'ять хвилин. Вони з весни 2022 року луплять по поштових складах, кур'єрських терміналах і вантажівках доставки. Це усвідомлена війна на виснаження проти цивільного тилу — щоб людина не могла нормально отримати пігулки, зимові речі, посилку від родини чи замовити щось для роботи. Як вони обробляли опріснювачі й сонячні батареї в Сирії, так вони воюють і тут — загадкова російська душа у всій красі.

Але щойно почало прилітати по Wildberries — за поребриком несамовито завили. Мільйон убитих і калік їх не хвилював, а кастомні ляльки з Китаю і деталі для дронів — інша річ. Прилетіло кілька разів по Міраторгу — і навіть пекельний підсвинок Дмитро Медведєв раптом відчув, що він на важливому етапі закінчення «СВО». Тому треба продовжувати. Навіть якщо вони відтягнуть увесь «Рубікон» перехоплювати наші дрони — не вистачить ні дронів-перехоплювачів, ні пілотів, а масштабувати швидко не вийде між десятками НПЗ, терміналів і заводів ВПК. А ми на тиждень знову перенесемо зусилля на НПЗ, що саме в ремонтах, — і порветься латка на латці. І вони це чудово розуміють, тому й дикий вереск у російських ЗМІ про тероризм.

Економіка, карго й сировина

Величезну частину електроніки, дронів, комплектуючих, рацій, оптики (те саме подвійне призначення) завозять у РФ через сірі схеми по лінії ЄАЕС (Казахстан, Киргизстан) без нормальної митниці. Ця каргомафія зав'язана на генералів ФСБ і митну верхівку, які сидять на відсотку з кожного контейнера. Саме їхні медіа волають як різані — найкращий маркер, що ми влучили куди треба.

Фото: Axilenova+ Wildberries у Красному Бору під Санкт-Петербургом. Палають складиу Красному Бору під Санкт-Петербургом.

12 знищених складів загальною площею мільйон квадратних метрів. Квадратний кілометр випалених складів — виглядає чудово.

Мінімум 30 000–35 000 людей: відрядники, комплектувальники, вантажники, айтівці, ремонтники ліній і карники — миттєво втратили робочі місця і зміни.

Трафік між хабами зупинився. Це мінімум 5 000–7 000 водіїв фур і сторонніх транспортних компаній, зав'язаних на ці маршрути.

Кур'єри магістральної та регіональної доставки: по ланцюжку зрізало обсяг роботи у 10 000+ кур'єрів і водіїв розвезення на останній милі.

ПВЗ і селери: через касові розриви і відсутність товару закривають сотні пунктів видачі. Це втрата доходу для 10 000–15 000 операторів із 70 000 активних. Малий бізнес, у якого згоріли товари на мільйони, закриває свої цехи і звільняє людей.

Оскільки 90 % цих людей працювали за договорами ЦПХ, самозайнятості або в тіні, вони не отримають жодних компенсацій від держави чи компанії. Для них робота просто обнулилася за день. Це ціна веселої експедиційної войнушки за три дні та двіжухи, «як у Рюрика».

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Склади на мільярди рублів застраховані в найбільших російських страхових компаніях (СОГАЗ, Інгосстрах, АльфаСтрахування — усі вони належать олігархам з ближнього кола Путіна). Коли згорає актив на 15–20 мільярдів рублів, страхова компанія отримує фатальний удар по ліквідності. Страховики починають відмовляти у страхуванні або задирають тарифи в 5–10 разів для будь-яких складів у європейській частині РФ. Банки перестають давати кредити під заставу логістичної нерухомості («а раптом завтра прилетить?»). Ми паралізуємо їхню кредитно-страхову систему, змушуючи олігархів платити за війну зі своєї кишені.

Фото: EPA/UPG Wildberries біля складу компанії в c. Коледіно поблизу Подольська Московської області, 29 липня 2021 року. Вантажівкибіля складу компанії в c. Коледіно поблизу Подольська Московської області, 29 липня 2021 року.

Докапіталізація Керімову й Кім увімкненням друкарського верстата можлива, хоч актуальні збитки — це дворічний дохід компанії, та це місяці й місяці. Комплекс у Шушарах після пожежі обійшовся у 8 млрд рублів, його відбудовували два роки. Тож «отвєтка» обов'язково буде, і вона відбувається тут і зараз — їхня відповідь «Амазону» стрімко перетворюється на гарбуз.

Наша ціль — кишеня на тлі стрімкого зростання дефіциту бюджету. Коли постане вибір, кому вистачить пирога — Газпрому, «Диким ягодам», субсидуванню переробки нафти чи заводам з 30-метровими дірами в даху після прильоту «Фламінго».

Вони роками продавали своєму населенню й елітам концепцію: «Війна десь далеко, в телевізорі, а в Москві й Пітері все стабільно: лате, дешеве тасі й доставка за день». Удари по логістиці й економіці повертають війну додому. Коли зникає бензин на кожній третій заправці, ростуть ціни, зриваються поставки, а бізнес втрачає мільярди — війна перестає бути абстракцією і стрілочками на картах.

Еліти, мігранти і серпентарій

Хто працює на складах-мільйонниках в Електросталі, Коледіні, Шушарах? Мігранти із Середньої Азії (десятки тисяч людей на кожному хабі). Що відбувається, коли вони втрачають роботу на роки? Це створює найпотужнішу соціальну напругу в їхньому тилу: зростає злочинність, починаються облави силовиків, загострюється конфлікт між місцевим населенням і діаспорами. СОУ буквально підпалюють їхній соціальний бікфордів шнур.

Фото: EPA/UPG Президент Казахстану Токаєв і президент РФ Путін на полях Форуму міжрегіональної співпраці Росії та Казахстану в Омську, 25 липня 2026 року.

Нагорі у РФ сидить клан, обличчям якого є Путін — його буквально ковбасить і викручує, коли Токаєв каже, що час закінчити війну, бо возити матінку-нафту через Чорне море неможливо. Дістати його неможливо, але бізнес олігархів, генералів і чиновників перед очима. Маркетплейс Wildberries — це не просто приватний бізнес Кім, це гігантська дійна корова з оборотом під трильйони рублів, за яку в РФ триває відкрита війна кланів.

З одного боку — Керімов й адміністрація президента, які фактично відтисли цей бізнес під свій контроль.

З іншого боку — Кадиров, колишній чоловік Кім й інші зацікавлені особи (згадайте перестрілку в офісі Wildberriesу центрі Москви 2024 року, де загинули охоронці, Рамзан погрожував тоді кровною помстою).

Хто винен у втраті активів? Хто не забезпечив безпеку? Хто має компенсувати 15 мільярдів — «криша» чи власники? Зараз це основні питання. Ми розгойдуємо їхній внутрішній серпентарій, змушуємо вежі Кремля й етнічні клани жерти одне одного в боротьбі за ресурси, що скорочуються.

І кожен рубль, витрачений на докапіталізацію, охорону дач і безпеку — це рубль, якого не витратять на чавун по Сумах, Запоріжжю й Харкову. Ви хотіли війну на виснаження ресурсу й логістики? Поздоровляємо, тепер вона працює в обидва боки.