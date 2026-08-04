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У Миколаєві через російські атаки загинула жінка та постраждали ще семеро людей

Ворог понівечив будинки, авто та кораблі. 

У Миколаєві через російські атаки загинула жінка та постраждали ще семеро людей
Наслідки російської атаки на Миколаїв
Фото: Миколаївська ОВА

Упродовж минулої доби росіяни вчергове атакували Миколаївську область. У обласному центрі загинула жінка, ще семеро людей поранені. 

Про це написав в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Окупанти вдень та вночі атакували область ударними БпЛА типу «Shahed». 

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Вчора вдень у місті Миколаєві під атакою була портова інфраструктура. Пошкоджено три цивільних судна. Постраждалих немає.

А вночі ворог знову атакував місто, і через це загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років, їх госпіталізували, і наразі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Також гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджені сім приватних будинків, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Наслідки російської атаки на Миколаїв
Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки російської атаки на Миколаїв

Внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» у Галицинівській громаді Миколаївського району виникла пожежа складського приміщення. 

Крім того, ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Там минулося без постраждалих. 

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