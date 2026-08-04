Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє мешканців Запорізької області загинули, і ще 11 поранені через російські удари

Ворог бив по 60 населених пунктах області. 

Двоє мешканців Запорізької області загинули, і ще 11 поранені через російські удари
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія вбила у Запорізькій області двох людей. Ще 11 мешканців отримали поранення. Окупанти завдали 1049 ударів по 60 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, російський дрон атакував одну з АЗС у обласному центрі. Цивільні жінки, що перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Також ворог завдав удару БпЛА по селу Значкове. Постраждали чотири чоловіки віком від 56 до 35 років. 

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Веселянці, Юліївці, Запорожцю, Вільнянці, Новотроїцькому, Новоолександрівці, Новому Полю, Зеленій Діброві, Розумівці, Софіївці, Камʼянуватому, Зарічному, Щасливому, Воздвижівці, Воскресенці, Єгорівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Тимошівці, Малій Токмачці та Червоному Яру.

791 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Балабине, Степне, Таврійське, Червонодніпровку, Веселянку, Річне, Новояковлівку, Адріанівку, Жовту Кручу, Значкове, Одарівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Добропілля.

233 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Добропіллю.

Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies