Двоє мешканців Запорізької області загинули, і ще 11 поранені через російські удари

Упродовж минулої доби російська армія вбила у Запорізькій області двох людей. Ще 11 мешканців отримали поранення. Окупанти завдали 1049 ударів по 60 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, російський дрон атакував одну з АЗС у обласному центрі. Цивільні жінки, що перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Також ворог завдав удару БпЛА по селу Значкове. Постраждали чотири чоловіки віком від 56 до 35 років.

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Веселянці, Юліївці, Запорожцю, Вільнянці, Новотроїцькому, Новоолександрівці, Новому Полю, Зеленій Діброві, Розумівці, Софіївці, Камʼянуватому, Зарічному, Щасливому, Воздвижівці, Воскресенці, Єгорівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Тимошівці, Малій Токмачці та Червоному Яру.

791 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Балабине, Степне, Таврійське, Червонодніпровку, Веселянку, Річне, Новояковлівку, Адріанівку, Жовту Кручу, Значкове, Одарівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Добропілля.

233 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Добропіллю.

Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.