Росія вчора втратила 1240 військових, 55 артсистем та 5 засобів ППО

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1240 військових, по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб
- танків – 12 237 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 331 (+55) од.
- РСЗВ – 2 000 (+4) од.
- засоби ППО – 1 538 (+5) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од.
- спеціальна техніка – 4 492 (+0) од.
Дані уточнюються.