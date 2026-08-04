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Росія вчора втратила 1240 військових, 55 артсистем та 5 засобів ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 451 750 осіб.

Росія вчора втратила 1240 військових, 55 артсистем та 5 засобів ППО
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1240 військових, по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 451 750 (+1 240) осіб
  • танків – 12 237 (+5) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 079 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 331 (+55) од.
  • РСЗВ  – 2 000 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 538 (+5) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 124 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.
  • крилаті ракети  – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 129 817 (+379) од.
  • спеціальна техніка – 4 492 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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