Росія вчора втратила 1240 військових, 55 артсистем та 5 засобів ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1240 військових, по 5 танків та засобів ППО, 4 бойові броньовані машини, 12 НРК, 55 артилерійських систем.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 451 750 осіб.

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