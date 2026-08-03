Генштаб: 182 бойові зіткнення відбулись на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там росіяни атакували 26 разів.

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Від початку доби 3 серпня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6544 дрони-камікадзе та здійснив 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося два боєзіткнення, ворог здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населеного пункту Волохівка.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Шийківки.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Дробишеве та Ставки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення досі тривають.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів, 15 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 31 укриття особового складу противника. Пошкоджено одну артилерійську систему, один пункт управління БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та 191 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Плавні та у бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.