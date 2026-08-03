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Уряд ухвалив рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через ворожі атаки у Чорному морі

Воно має допомогти розблокувати виробникам можливість продавати та експортувати свою продукцію.

Уряд ухвалив рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через ворожі атаки у Чорному морі
Фото: Сергій Корецький/Telegram

Уряд ухвалив перше рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через російські атаки у Чорному морі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур", - йдеться в повідомленні.

Це рішення має допомогти розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Відповідний крок узгодили із представниками галузі напередодні.

Також, як повідомив Корецький, уряд має підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.

"Мінагрополітики моніторить ситуацію в щоденному режимі. У разі змін будемо оперативно ухвалювати необхідні рішення. Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі", - зазначив прем'єр.

  • Напередодні, Сергій Корецький скликав термінову нараду через посилення атак Росії на судна з агропродукцією.Він розповів, що триває робота над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно також готується комплекс заходів підтримки галузі, зокрема - у взаємодії з банками щодо фінансування виробників. 
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