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Турбота про дитину: усі дитячі виплати на одну Дія.Картку ПриватБанку та 10% кешбеку від банку та Mastercard Пресреліз

Кошти можна використати лише на безготівкову оплату визначених товарів та послуг для дітей. 

Турбота про дитину: усі дитячі виплати на одну Дія.Картку ПриватБанку та 10% кешбеку від банку та Mastercard
Фото: Приватбанк

В Україні запрацювала комплексна система виплат для підтримки сімей: відтепер усі основні державні програми підтримки можна отримувати на один спеціальний рахунок Турбота про дитину, відкритий в рамках Дія.Картки на базі Mastercard від ПриватБанку

Саме на цей рахунок надходитимуть усі основні виплати, передбачені державними програмами підтримки сімей: щомісячна допомога на дитину до одного року із виплатою 7 000 гривень на місяць (10 500 грн для дітей з інвалідністю), програма «єЯсла» для офіційно працевлаштованих матері або батька, які працюють на умовах повного робочого дня та мають дитину віком від 1 до 3 років із виплатою 8 000 гривень на місяць (12 000 грн для дітей з інвалідністю). 

Також на спецрахунок Турбота про дитину нараховуватимуться одноразові виплати за програмами «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра». Таким чином батькам більше не доведеться відкривати різні рахунки чи картки для різних видів державної допомоги.

Щоб отримати кошти допомоги від держави достатньо відкрити цифрову Дія.Картку на базі Mastercard від ПриватБанку у Приват24 та до нього підключити рахунок Турбота про дитину. Далі у застосунку Дія обрати відповідний сервіс та вказати цю картку для зарахування виплати.

Держава передбачила цільове використання допомоги: кошти можна використати лише на безготівкову оплату визначених товарів та послуг для дітей. 

Окрім державної виплати, користувачі Дія.Картки від ПриватБанку отримають додаткову перевагу. ПриватБанк спільно з Mastercard нараховуватиме 10% кешбеку на всі покупки, здійснені в межах програм Турбота про дитину. Для цього достатньо після відкриття картки активувати відповідну пропозицію в програмі лояльності «Привіт» у Приват24.

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