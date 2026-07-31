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У липні до загального фонду держбюджету надійшло понад 165 млрд гривень

Загалом до загального і спеціального фондів надійшло понад 720 млрд.

У липні до загального фонду держбюджету надійшло понад 165 млрд гривень
Фото: Макс Левин

У липні до загального фонду держбюджету надійшло 165,7 млрд гривень у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,3 млрд грн, зокрема:

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30,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 50,7 млрд, відшкодовано – 19,9 млрд грн);20,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;15,2 млрд грн – акцизний податок;6,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;4,9 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

3 млрд грн – рентна плата.

Ще 78,3 млрд гривень надійшло від Держмитслужби.

Загалом, за підсумками липня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 720,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Ще 61,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

  • У червні до загального фонду держбюджету надійшло майже 434 млрд гривень. Значним джерелом доходу стали кошти, отримані у вигляді грантів - понад 214 млрд.
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