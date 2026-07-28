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Мінфін залучив понад 9,4 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій

Найбільше доходу принесли гривневі облігації строком на 3,6 року під 16,44% річних.

Мінфін залучив понад 9,4 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

У державний бюджет надійшли 9,44 мільярда гривень за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Найбільше доходу принесли гривневі облігації строком на 3,6 року під 16,44% річних — вони забезпечили 5,346 мільярда гривень. 

Дворічні ОВДП із дохідністю 15,46% залучили 2,089 мільярда гривень, а річні облігації зі ставкою 15,13% додали до бюджету ще 2,006 мільярда гривень.

Від початку цього року держава залучила через ОВДП 275,72 мільярда гривень, а за весь час повномасштабної війни ця сума перевищила 2,28 трильйона гривень. 

Усі залучені від військових облігацій кошти уряд спрямовує на підтримку ЗСУ, додав Мінфін.

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