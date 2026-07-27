Мінкульт та Мінфін розроблять механізм державної підтримки книговидавничої галузі

Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок.

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За дорученням уряду, Міністерство культури та Міністерство фінансів мають підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Таке рішення прийняли після останніх ворожих атак.

Про це повідомив прем'єр міністр України Сергій Корецький.

"Росія системно знищує українське книговидання. Росіяни постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади", - зазначив Корецький.

Він додав, що лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень.

Під час атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників. Постраждали й інші підприємства галузі.

"Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання", - заявив прем'єр.