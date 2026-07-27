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Росія веде цілеспрямовану кампанію проти українського експорту зерна та намагається заблокувати морські торговельні маршрути в Чорному морі і створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко під час засідання Ради Безпеки ООН, пише "Укрінформ".

За словами дипломата, Москва прагне підірвати експортний потенціал України, залякати міжнародне торговельне судноплавство та чинити тиск на світові продовольчі ринки.

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"Нещодавно Росія розпочала навмисну кампанію проти українського експорту зерна й активно намагається заблокувати морські торговельні маршрути в Чорному морі", – заявив Павліченко.

Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено або частково зруйновано щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури та 232 цивільні судна.

Унаслідок атак на українські порти та цивільне судноплавство загинули або зазнали поранень 307 людей.

За словами Павліченка, лише протягом червня та липня Росія атакувала майже 50 вантажних суден, унаслідок чого загинули понад 30 осіб.

Окремо дипломат згадав атаку 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який належав турецькій компанії та перевозив українське зерно морським коридором.

"Судно не становило жодної військової загрози", – наголосив Павліченко.

Унаслідок удару загинули десятеро людей, серед яких український морський лоцман.

"Ці факти важко пояснити як збіг обставин або випадковість. Це навмисні дії", – підкреслив представник України.

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Він також повідомив, що через посилення атак із 22 липня морський експорт через українські порти було призупинено.

Павліченко наголосив, що російські удари відбуваються в період активного збору врожаю, коли мільйони тонн української аграрної продукції мають надходити на світові ринки. За його словами, понад 90% експорту української сільськогосподарської продукції здійснюється через чорноморські порти.

"Ніхто не атакує російські зернові маршрути, не завдає ударів по російських торговельних суднах і не знищує її зернові термінали", – зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

"Наші сили атакують лише військовий потенціал Росії та об'єкти, які підтримують російську воєнну машину", – заявив Павліченко.

Представник України закликав ООН використати всі доступні механізми для припинення атак на цивільне судноплавство, відновлення свободи навігації в Чорному морі та гарантування безпеки моряків.