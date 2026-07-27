Іран викликав посла Франції через “втручання” у внутрішні справи

У МЗС заявили, що дипломати “втручалися у внутрішні справи Ірану під приводом взаємодії з громадянським суспільством”.

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Міністерство закордонних справ Ірану посла Франції в Тегерані, щоб висловити протест проти поведінки двох дипломатів, яких ненадовго затримали на початку цього місяця.

Про це повідомляє France24.

Речник міністерства Есмаїл Багаї заявив, що уряд Франції повинен припинити “втручання у внутрішні справи Ірану під оманливими ярликами”.

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Він зазначив, що дипломати “втручалися у внутрішні справи Ірану під приводом взаємодії з громадянським суспільством”.

За словами Багаї, їхні дії не мають виправдання згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року.

20 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що напередодні двоє французьких дипломатів в Ірані стали мішенню з боку іранських чиновників і постраждали від “надзвичайно серйозного акту залякування” з боку служб безпеки Ісламської республіки.

Барро додав, що обох затримали на кілька годин без причини, допитали, а з одного фізично знущалися, перш ніж вони змогли повернутися до посольства.