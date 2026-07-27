Макрон скликав кризову нараду через масштабні лісові пожежі

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок скликав кризову нараду через масштабні лісові пожежі, що вийшли з-під контролю й змусили понад 250 тисяч людей евакуюватися зі своїх домівок.

Про це пише АР та повідомляє Le Figaro.

Нараду призначили на 10:00 ранку. На вихідних Макрон написав у соціальній мережі X, що держава й надалі підтримуватиме громади, які постраждали від пожеж.

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У регіоні Жиронда на південному заході Франції, де вогонь уже охопив територію, що вчетверо перевищує площу Парижа, префектура повідомила, що протягом ночі ситуація залишалася «загалом стабільною». Це стало позитивною зміною після кількох днів інтенсивного поширення вогню та наближення пожеж до виноробного центру Бордо. Вчора повідомляли, що ще дев’ять пожежників отримали поранення через пожежу, в результаті чого загальна кількість постраждалих рятувальників зросла до 84.

Нових евакуацій влада не оголошувала.

Однак напередодні початку пікового туристичного сезону у серпні влада Жиронди запровадила додаткові обмеження, щоб не допустити відпочивальників до небезпечної зони. Зокрема, заборонено роботу дитячих літніх таборів і таборів для людей з інвалідністю.

Пожежники продовжують масштабну операцію як на землі, так і з повітря. Для гасіння використовують літаки, які скидають воду та вогнегасні речовини. Рятувальники намагаються максимально локалізувати вогонь до вівторка, коли синоптики прогнозують нову хвилю спеки, яка може значно ускладнити боротьбу зі стихією.

В Іспанії масштабні лісові пожежі продовжують вирувати поблизу Мадрида. У неділю евакуацію населення також проводили у Валенсійському регіоні.

За даними уряду Іспанії, загалом із небезпечних районів евакуювали 76 тисяч людей, ще 30 тисячам наказали залишатися у своїх будинках через загрозу поширення вогню.