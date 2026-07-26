Біля Одеси затонуло торговельне судно, яке 19 липня атакувала Росія

Іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами, затонуло в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Сьогодні в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами. Судно зазнало ураження на виході з порту після завантаження українською кукурудзою", - написав він у Telegram.
Кіпер нагадав, що внаслідок ворожого удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було.
"Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора", - наголосив Кіпер.
- Як повідомлялося, за останній місяць, із 20 червня до 20 липня, армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах "Великої Одеси". Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.
- Останній випадок із найбільшою кількістю загиблих стався 19 липня. Тоді російські військові завдали ракетного удару по торговому судну "Голден лео" (Golden Leo) в Чорному морі біля берегів Одеси, яке йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Судно виходило з одеського порту з вантажем кукурудзи. Одна з ракет поцілила по правому борту надбудови, на судні сталася пожежа. На борту було 17 членів екіпажу.