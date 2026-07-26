Біля Одеси затонуло торговельне судно, яке 19 липня атакувала Росія

Корабель зазнав ураження на виході з порту після завантаження українською кукурудзою.

Іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами, затонуло в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами. Судно зазнало ураження на виході з порту після завантаження українською кукурудзою", - написав він у Telegram.

Кіпер нагадав, що внаслідок ворожого удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було.

"Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора", - наголосив Кіпер.