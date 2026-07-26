США, Японія та Філіппіни провели військові навчання у Південнокитайському морі, - Reuters

До маневрів були залучені військові кораблі, судна берегової охорони, а також літаки спостереження та винищувачі.

Сполучені Штати, Японія та Філіппіни провели у Південнокитайському морі спільні навчання на тлі загострення напруженості між Манілою та Пекіном.

Про це повідомляє Reuters.

Маневри тривали від 21 до 25 липня. До них були залучені військові кораблі, судна берегової охорони, а також літаки спостереження та винищувачі. Головною метою визначили "покращення взаємодії під час проведення різного роду морських операцій".

Ці навчання стали останніми в серії спільних тренувань, масштаби та частота яких розширилися в останні роки на тлі зусиль Філіппін за підтримки США та Японії протистояти масштабним претензіям Китаю у Південнокитайському морі.

Філіппінські військові після завершення навчань заявили, що у процесі їх проведення підтверджено міцне партнерство між країнами-учасницями у сприянні миру, стабільності та безпеці в Індотихоокеанському регіоні.

Точне місце проведення навчань, склад їх учасників та ще деякі питання, не розголошуються.

21 липня президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший викликав посла Китаю в Манілі Цзін Цюаня. Це сталося через кілька годин після того, як китайська влада викликала посла Філіппін у Пекіні на тлі взаємних звинувачень сторін у провокуванні напруженості в спірній акваторії Південнокитайського моря.

Напередодні берегова охорона Китаю повідомила, що в понеділок два гумові човни, відправлені з філіппінського військового корабля BRP Sierra Madre, який стоїть на мілині біля рифу, врізалися в китайський патрульний катер. За твердженням Пекіна, філіппінські військові побилися з китайськими правоохоронцями, використовуючи весла та довгі палиці.

23 липня Китай і Філіппіни вдруге за тиждень вступили в протистояння в спірних водах Південнокитайського моря. За словами речника Берегової охорони Філіппін, корабель Берегової охорони Китаю понад дві хвилини поливав із водомета філіппінське судно поблизу рифу Скарборо. Він також розповів, що інше китайське судно здійснило "небезпечний маневр щодо філіппінського корабля", який доставляв паливо та продовольство філіппінським рибалкам у районі рифу.