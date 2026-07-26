У Китаї через тайфун «Ноул» евакуювали понад 715 тисяч людей

Тайфун «Ноул» у неділю ввранці вийшов на узбережжя південного Китаю, принісши сильний вітер і зливи до південних районів країни, зокрема Гонконгу.

Про це пише The Guardian.

Через стихію влада евакуювала сотні тисяч жителів провінції Гуандун, у регіоні оголосили найвищий рівень готовності, а також скасували сотні авіарейсів. Також тут із міркувань безпеки евакуювали понад 715 тисяч людей. На неділю в провінції було скасовано залізничне сполучення.

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Національний метеорологічний центр Китаю прогнозує сильні дощі та шквальний вітер у південній частині провінції Гуандун і на південному сході провінції Фуцзянь.

Адміністрація міжнародного аеропорту Гонконгу повідомила, що в неділю було скасовано близько 350 авіарейсів. За даними влади, під час проходження тайфуну в місті постраждали щонайменше дев'ять осіб.

За словами китайської влади, «Ноул» – найпотужніший тайфун, який цього року досяг узбережжя Китаю. Після того як він пронісся провінцією Гуандун і сусіднім Гонконгом із ураганними поривами вітру, протягом двох днів на більшій частині південного Китаю очікуються сильні та дуже сильні дощі.

У кількох провінціях Китаю оголосили найвищий рівень небезпеки через ризик раптових паводків.

«Ноул» — дванадцятий тропічний циклон цього року та третій, що вразив Китай лише цього місяця. Очікується, що, просуваючись углиб країни, він принесе сильний вітер і рясні опади до сусідніх провінцій Цзянсі та Хунань. За повідомленнями державних ЗМІ, дощі триватимуть щонайменше до вівторка.

У деяких районах, зокрема в провінції Фуцзянь, прогнозуються надзвичайно сильні зливи. Національний метеорологічний центр Китаю попередив, що від неділі до ранку понеділка на більшій частині південного Китаю випадатимуть сильні та дуже сильні опади.

Влада закликала місцеві органи управління приділити особливу увагу районам із високим ризиком повеней, зокрема гірським схилам, берегам річок, будівельним майданчикам, долинам і мостам.