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У Шанхаї відбулися Всесвітня конференція зі штучного інтелекту (WAIC) та зустріч високого рівня з питань глобального управління ШІ під гаслом "Партнерство у сфері ШІ заради світлого майбутнього".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Одним із ключових результатів заходу стало просування Китаєм нової Всесвітньої організації співробітництва у сфері штучного інтелекту (WAICO), яка має об'єднати насамперед країни Глобального півдня навколо китайського бачення регулювання ШІ.

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У конференції взяли участь представники понад 100 країн і міжнародних організацій, зокрема президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністри Камбоджі Хун Манет і Таїланду Анутін Чарнвіракул, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Під час відкриття голова КНР Сі Цзіньпін заявив про намір Китаю стати постачальником глобальних суспільних благ у сфері штучного інтелекту. Він оголосив про створення 5 тисяч навчальних місць для представників країн Глобального півдня протягом наступних п'яти років, відкриття центрів співробітництва з регіональними об'єднаннями та допомогу 30 державам у впровадженні системи метеорологічного попередження MAZU.

Напередодні конференції представники 29 держав підписали угоду про створення WAICO — незалежної міжурядової організації зі штаб-квартирою в Шанхаї.

До числа засновників увійшли, зокрема, Росія, Білорусь, Сербія, Казахстан, Пакистан, Бразилія, Венесуела, Куба, а також 10 африканських і 12 азійських країн.

Передбачається, що організація координуватиме підходи до управління штучним інтелектом, сприятиме підготовці фахівців і розвитку технологічних можливостей країн Глобального півдня.

За оцінкою західних експертів, WAICO може стати противагою американській ініціативі "Pax Silica".

Водночас ці формати мають різну спрямованість: WAICO зосереджується на питаннях регулювання ШІ та підготовці кадрів, тоді як "Pax Silica" покликана захищати ланцюги постачання напівпровідників і обчислювального обладнання. Паралельно США просувають Спільну заяву про можливості штучного інтелекту, яку у червні 2026 року підтримали 35 держав.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що створення WAICO свідчить про прагнення Пекіна перетворити доступ до китайської екосистеми штучного інтелекту на інструмент довгострокового впливу, закріплюючи власні підходи до регулювання в країнах-учасницях без прямого політичного тиску.

Також наголошується, що для Росії участь у новій організації означає подальше посилення залежності від китайських технологій.