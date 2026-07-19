Встановлення таксофонів свідчить про погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові.

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У тимчасово окупованому Криму російська влада почала встановлювати таксофони на тлі регулярних перебоїв із мобільним зв'язком та інтернетом. Це нібито необхідно для забезпечення виклику екстрених служб.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Перші таксофони вже встановили у Джанкої та Євпаторії. Зокрема, у Джанкої з'явилися п'ять таких апаратів, ще один встановили на Театральній площі в Євпаторії.

Окупаційна адміністрація пояснює появу таксофонів необхідністю забезпечити жителів можливістю викликати екстрені служби під час відключення мобільного зв'язку.

У "Жовтій Стрічці" наголошують, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові на тлі регулярних проблем із комунікаціями.