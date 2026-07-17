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Міноборони допустило до використання у ЗСУ український безпілотний комплекс "Циклоп"

"Циклоп" призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.

Міноборони допустило до використання у ЗСУ український безпілотний комплекс "Циклоп"
БпАК "Циклоп"
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Циклоп", призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.

Про це повідомили у Міноборони. 

Комплекс розробило українське підприємство, яке спеціалізується на створенні озброєння та військової техніки для сучасної війни. Різні модифікації "Циклопа" вже кілька років успішно застосовуються на фронті.

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Комплекс представлений у кількох версіях. Частина модифікацій призначена для знищення наземних цілей і повільних повітряних об'єктів на невеликій висоті, інші мають покращені тактико-технічні характеристики та здатні ефективно перехоплювати швидкісні ударні безпілотники, зокрема дрони типу Shahed.

Безпілотник має розмах крил трохи більше одного метра та може перебувати у повітрі майже півтори години. Його робоча висота перевищує максимальну висоту польоту більшості російських ударних і розвідувальних безпілотників, а радіус дії дозволяє забезпечувати захист будь-якого обласного центру України від повітряних атак дронів.

У Міноборони зазначають, що компактні розміри та висока швидкість "Циклопа" значно зменшують ризик його ураження засобами протиповітряної оборони противника.

За даними оборонного відомства, модифікація "Циклоп V2" вже знищила понад сотню повітряних цілей. Серед них – російські безпілотники "Гербера", Zala, "Орлан", Supercam, "Ланцет", "Молнія" та інші. 

Також саме "Циклоп" уперше уразив російський ударний безпілотник "Shahed" над територією Курської області РФ.

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