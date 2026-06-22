ЗМІ: Росія модернізувала північнокорейські ракети KN-23 і KN-24

Станом на квітень 2026 року похибка північнокорейських ракет скоротилася до 1–5 метрів.

Точність північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 та KN-24, які Росія використовує у війні проти України, значно зросла. РФ модернізувала ракети, які постачає КНДР.

Про це повідомляє японське видання Kyodo News із посиланням на джерела в українській військовій розвідці.

За словами представника розвідки, якщо у 2024 році похибка цих ракет становила щонайменше один кілометр, то станом на квітень 2026 року вона скоротилася до 1–5 метрів.

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Співрозмовник видання припустив, що Росія модернізувала ракети на основі даних, отриманих під час їхнього бойового застосування проти України.

На початку 2024 року, коли російські війська вперше почали використовувати KN-23 та KN-24, їхня точність була значно нижчою. За оцінками експертів, відхилення від цілі становило від одного до трьох кілометрів, а частина ракет вибухала ще в повітрі.

Військові фахівці вважають, що покращення характеристик могло бути досягнуто завдяки модернізації інерційної навігаційної системи, яка використовується для наведення ракет на ціль.

Від початку застосування Росія використала проти України щонайменше 100 ракет KN-23 і KN-24. Унаслідок цих ударів загинули або були поранені близько 170 людей.

Аналітики зазначають, що ракети цього типу здатні здійснювати політ за нестандартними траєкторіями, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

Kyodo News наголошує, що поглиблення військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю може становити серйозну загрозу для безпеки Східної Азії. Пхеньян продовжує розвивати свої ядерну та ракетну програми, а отриманий під час війни в Україні досвід може бути використаний для подальшого вдосконалення озброєння.

Північнокорейські балістичні ракети малої дальності здатні вражати цілі на всій території Південної Кореї та частині Японії, включаючи райони розташування американських військових баз.