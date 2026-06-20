Сирський: у ЗСУ масштабуватимуть виробництво та інтеграцію експериментальних засобів боротьби з ворожими дронами

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У Силах оборони України масштабуватимуть виробництво та застосування експериментальних засобів боротьби з ворожими FPV-дронами

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Масове застосування російськими військами ударних БпЛА та FPV-дронів змушує шукати ефективні технологічні рішення, здатні підвищити живучість наших підрозділів на полі бою. З цією метою відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами", – зазначає головком.

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Захід організувало Центральне управління інноваційної діяльності ЗСУ, яке є ключовим майданчиком взаємодії між військовою наукою, розробниками та виробниками сучасних технологій для війська.

Під час демонстрації українські виробники представили перспективні розробки та показали їхню роботу в умовах, максимально наближених до бойових.

Сирський наголошує, побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем і їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу.

"З міркувань безпеки не розголошуватиму технічні характеристики, принципи роботи та можливі сценарії застосування нових комплексів. Наше завдання – щоб російські окупанти дізналися про їхні можливості безпосередньо на полі бою", – додає генерал.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслює, що вже найближчим часом результати випробувань будуть детально проаналізовані. Після цього буде ухвалене рішення щодо масштабування виробництва та інтеграції цих систем у підрозділи Сил оборони України.