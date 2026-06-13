Російська армія масштабує застосування нових реактивних безпілотників

З початку року зафіксовано вже 1400 запусків.

Російські війська наростили використання реактивних ударних БпЛА під час атак на Україну. З початку 2026 року росіяни застосували близько 1400 таких дронів, що майже у 8 разів перевищує показники минулого року.

Про це під час брифінгу на тему "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти" повідомив головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба, пише "Мілітарний".

За його словами, серед основних типів реактивних безпілотників, які Росія використовує для ударів по Україні, – "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5".

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Згідно з офіційною статистикою, протягом усього 2025 року сили протиповітряної оборони зафіксували лише 180 випадків застосування реактивних дронів. Натомість за перші місяці 2026 року їхня кількість уже досягла 1400.

Фахівці пояснюють, що використання швидкісних безпілотників дозволяє російським військам ефективніше долати райони, де розгорнуті мобільні вогневі групи української ППО.

Крім того, частина дронів-перехоплювачів має обмеження щодо швидкості цілей, що ускладнює боротьбу з новими реактивними БпЛА.

Одним із найпоширеніших зразків є реактивний дрон «Shahed-238», відомий у російській класифікації як "Герань-3". Його крейсерська швидкість становить від 350 до 550 кілометрів на годину, а дальність польоту може сягати 1500 кілометрів.

Також окупанти активно застосовують модифікацію "Герань-4", яка оснащена бойовою частиною масою 50 кілограмів і здатна долати відстань до 850 кілометрів.

Найбільшим представником цієї серії є безпілотник "Герань-5". Довжина його фюзеляжу становить близько 6,5 метра. Дрон оснащений турбореактивним двигуном TeleFly TF-TJ2000A, що забезпечує високі швидкісні характеристики та підвищує складність його перехоплення.

За оцінками українських військових фахівців, збільшення кількості реактивних дронів свідчить про прагнення Росії адаптувати тактику повітряних атак та ускладнити роботу української системи протиповітряної оборони.