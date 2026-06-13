Дрони СБУ відпрацювали по ключовому комплексі перевалки вуглеводнів на півдні Росії "Таманьнафтогазу"

Дрони СБУ уразили "Таманьнафтогаз" — ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні РФ. Також під удар потрапили позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.

Про це повідомили в СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ", – ідеться у повідомленні.

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Фото: з відкритих джерел

"Таманьнафтогаз" є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів. Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу". Під удар також потрапили позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.

Російський нафтогазовий комплекс є джерелом фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста.

Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни.