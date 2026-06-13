Ворог задіяв приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки для точок злету БпЛА.

Бійці 7 корпусу ДШВ спільно із 4-м полком ССО "Рейнджери" знищили мережу точок злету ворожих дронів у Покроську на Донеччині.

По це пише 7 Корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

"У результаті спільних дій 7 корпус швидкого реагування ДШВ та 4-й полк ССО "Рейнджери" знищили шість точок злету БпЛА вертикального зльоту чи посадки", – ідеться у повідомленні.

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Серед основних локацій – приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі.

Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах.

Уражені цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.