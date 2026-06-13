З лютого поточного року в Костянтинівці бійці 19-го армійського корпусу знищили понад 700 російських військовослужбовців.

Дорога на Костянтинівку. Бійці 24 ОМБр імені короля Данила та 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Костянтинівський напрямок залишається складним, однак жодного оточення українських військ у районі Костянтинівки немає.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін.

За його словами, перші спроби просочування російських військ у Костянтинівку розпочалися ще восени минулого року. Відтоді підрозділи 19-го армійського корпусу спільно з іншими силами проводять контрдиверсійні заходи на напрямку.

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Бакулін зазначив, що противник діє малими піхотними групами, намагаючись проникати у проміжки між бойовими порядками українських підрозділів. Для швидкого наближення до позицій українських військ росіяни також періодично використовують мототехніку. Штурмові дії підтримуються артилерією та ударами безпілотників.

"Ситуація на напрямку контрольована. Спроби противника просунутися зриваються. Логістичні завдання виконуються. Ворог не має успіху. Ніякого оточення наших військ в районі Костянтинівки немає", – наголосив командир корпусу.

За його словами, з лютого поточного року в Костянтинівці силами 19-го армійського корпусу знищено понад 700 російських військовослужбовців. Наразі в місті, за оцінками військових, перебувають близько 130 військових РФ. Їхні позиції перебувають під постійним наглядом, по них регулярно завдаються удари.

Бакулін додав, що значна частина особового складу противника є пораненою або перебуває під завалами.

"Костянтинівка тримається. Воїни 19-го армійського корпусу тримають стрій", – підсумував він.