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Унаслідок російського терору на Сумщині загинули двоє цивільних, є поранений

Ворог атакував дронами приватний будинок та цивільне авто.

Унаслідок російського терору на Сумщині загинули двоє цивільних, є поранений
наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

Російські війська з ночі здійснили обстріл двох громад Сумщини. Унаслідок атак загинули двоє людей, одна дістала поранення.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА.

У Середино-Будській громаді росіяни двома ударними БпЛА атакували приватний житловий будинок. На жаль, на місці загинула 57-річна жінка, яка перебувала в оселі.

Вранці у Білопільській громаді російський дрон прицільно атакував цивільний автомобіль. Загинула 64-річна пасажирка. Поранення отримав 66-річний водій. Йому надають необхідну допомогу.

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