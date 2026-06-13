Унаслідок російського терору на Сумщині загинули двоє цивільних, є поранений

Російські війська з ночі здійснили обстріл двох громад Сумщини. Унаслідок атак загинули двоє людей, одна дістала поранення.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА.

У Середино-Будській громаді росіяни двома ударними БпЛА атакували приватний житловий будинок. На жаль, на місці загинула 57-річна жінка, яка перебувала в оселі.

Вранці у Білопільській громаді російський дрон прицільно атакував цивільний автомобіль. Загинула 64-річна пасажирка. Поранення отримав 66-річний водій. Йому надають необхідну допомогу.