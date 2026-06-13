На Харківщині через росіян загинув 70-річний чоловік

Упродовж минулої доби на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинув 70-річний чоловік. Постраждали троє людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів області.

Чоловік загинув у с. Петропавлівка Вовчанської громади. У сел. Печеніги постраждав 63-річний чоловік, у с. Ковалі Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 84-річна жінка, а у сел. Шевченкове постраждав 76-річний чоловік.

Реклама

У полі біля сел. Золочів внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 55-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Корбині Івани, с. Ковалі, с. Одноробівка, м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Сінне), 2 приватні будинки (с. Завадське);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, магазин, цивільне підприємство (сел. Приколотне), приватний будинок, медичний заклад, 4 автомобілі екстреної медичної допомоги (сел. Шевченкве);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Барвінкове),

у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Люботин);

у Чугуївському районі пошкоджено 13 приватних будинків (сел. Печеніги), приватний будинок (с. Юрченкове), електромережі (с. Базаліївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 219 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 719 людей.