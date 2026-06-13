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На Харківщині через росіян загинув 70-річний чоловік

Постраждали троє людей. 

На Харківщині через росіян загинув 70-річний чоловік
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинув 70-річний чоловік. Постраждали троє людей. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів  області.

Чоловік загинув у с. Петропавлівка Вовчанської громади. У сел. Печеніги постраждав 63-річний чоловік, у с. Ковалі Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 84-річна жінка, а у сел. Шевченкове постраждав 76-річний чоловік. 

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У полі біля сел. Золочів внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 55-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Корбині Івани, с. Ковалі, с. Одноробівка, м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Сінне), 2 приватні будинки (с. Завадське);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, магазин, цивільне підприємство (сел. Приколотне), приватний будинок, медичний заклад, 4 автомобілі екстреної медичної допомоги (сел. Шевченкве);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Барвінкове), 
  • у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Люботин);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 13 приватних будинків (сел. Печеніги), приватний будинок (с. Юрченкове), електромережі (с. Базаліївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 219 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 719 людей.

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