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На Херсонщині через агресію РФ загинула людина, ще 16 – поранені

Ворог атакував близько 50 населених пунктів.

На Херсонщині через агресію РФ загинула людина, ще 16 – поранені
Фото: ipc.org.ua

Упродовж минулої доби унаслідок російської агресії на Херсонщині загинула людина. Ще 16 мешканців поранені. Ворог атакував близько 50 населених пунктів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Киселівка, Посад Покровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Чайкине, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Вільне, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Борозенське, Нова Кубань, Чарівне, Трифонівка, Іванівка, Качкарівка, Нова Кам'янка, Республіканець, Гаврилівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне, Тягинка, Бургунка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 27  приватних будинків.Також окупанти понівечили підприємства, магазин, стільникову вежу, господарські споруди, газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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