На Дніпропетровщині через обстріли РФ горів ринок. Постраждали люди

У Дніпропетровській області через російські атаки постраждали люди. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували три райони області безпілотниками та авіабомбами понад 20 разів.

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На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська та Шахтарська громади. Понівечені багатоквартирні та приватний будинки, автівки. Зайнявся ринок. Постраждали 9 людей, з них шестеро госпіталізовані. 40-річний чоловік у важкому стані.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда.

У Кам'янському ворог поцілив по інфраструктурі.

9 ударних БпЛА ворога збили сили ППО цієї ночі у небі над областю.