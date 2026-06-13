На Львівщині викрили схему незаконного переправлення за кордон

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника за підозрою у незаконному переправленні військовозобов’язаного за кордон.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний житель Чернівецької області був учасником схем незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України до Румунії або Республіки Молдова.

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Зловмисники мали розподілені обов’язки – підшуковували «клієнтів», розробляли маршрути для незаконного перетину кордону, надавали «клієнтам» інструкції щодо порядку дій під час перетину, забезпечували трансфер до призначеного місця в Чернівецькій області.

Вартість «послуги» становила 12 200 доларів.

Відомо, що фігурант відповідав за фінальний етап – здійснював перевезення "клієнта" до лінії незаконного перетину кордону. Його затримали після одержання частини коштів в сумі 10 600 доларів. Чоловіку загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.