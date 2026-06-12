ДТЕК: унаслідок російської атаки на ТЕС загинула людина, є поранений

Російська армія завдала удару по ТЕС. Унаслідок удару загинув працівник ДТЕК, ще один поранений.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Ворог атакував ТЕС ДТЕК: один працівник загинув, ще одного - поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – ідеться у повідомленні.
Пораненому працівнику надається вся необхідна допомога.
Також через атаку обладнання ТЕС зазнало руйнувань.
У ДТЕК зазначають, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 230 атак на ТЕС ДТЕК.
- Минулих вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Загалом ворог атакував чотири енергообʼєкти у області.