ДТЕК: унаслідок російської атаки на ТЕС загинула людина, є поранений

Російська армія завдала удару по ТЕС. Унаслідок удару загинув працівник ДТЕК, ще один поранений.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Ворог атакував ТЕС ДТЕК: один працівник загинув, ще одного - поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – ідеться у повідомленні.

Пораненому працівнику надається вся необхідна допомога.

Також через атаку обладнання ТЕС зазнало руйнувань.

У ДТЕК зазначають, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 230 атак на ТЕС ДТЕК.