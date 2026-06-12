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ДТЕК: унаслідок російської атаки на ТЕС загинула людина, є поранений

Обладнання ТЕС зазнало руйнувань.

ДТЕК: унаслідок російської атаки на ТЕС загинула людина, є поранений
РФ атакувала ТЕС
Фото: ДТЕК

Російська армія завдала удару по ТЕС. Унаслідок удару загинув працівник ДТЕК, ще один поранений.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Ворог атакував ТЕС ДТЕК: один працівник загинув, ще одного - поранено. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – ідеться у повідомленні. 

Пораненому працівнику надається вся необхідна допомога. 

Також через атаку обладнання ТЕС зазнало руйнувань. 

У ДТЕК зазначають, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила майже 230 атак на ТЕС ДТЕК.

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