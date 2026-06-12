СЗРУ: Захід має розглядати Росію і Китай як цілісну "метазагрозу"

Співпраця Москви та Пекіна створює нову спільну загрозу для демократичних країн, яка виходить далеко за межі військової сфери.

Американський аналітичний центр Center for European Policy Analysis (CEPA) оприлюднив доповідь, у якій закликав переглянути підходи до протидії Росії та Китаю. Експерти пропонують розглядати їх не як дві окремі загрози, а як єдину "метазагрозу", що виникає внаслідок тісної взаємодії двох авторитарних режимів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У доповіді зазначається, що відносини між Москвою та Пекіном залишаються асиметричними, однак стабільними. Китай допомагає Росії адаптуватися до міжнародних санкцій, підтримувати мілітаризовану економіку та компенсувати втрату західних ринків збуту.

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Водночас така співпраця відбувається переважно на вигідних для Пекіна умовах. Китайські фінансові установи уникають надмірних санкційних ризиків, а економічна взаємодія вибудовується так, щоб головні переваги отримував саме Китай.

У результаті Росія дедалі більше залежить від китайських товарів, технологій, фінансових механізмів і ринків збуту.

У військовій сфері, за оцінкою аналітиків, між країнами немає повноцінного союзницького договору, однак вони підтримують регулярні консультації, проводять спільні навчання та координують позиції з питань безпеки. Росія зацікавлена у політичній та технологічній підтримці Китаю, тоді як Пекін розглядає Москву як інструмент тиску на США та спосіб посилення свого впливу в Євразії.

Окрему увагу автори дослідження приділили інформаційно-технологічній співпраці двох держав. Зазначається, що китайські можливості у сфері штучного інтелекту, цифрового контролю та спостереження поєднуються з російським досвідом ведення дезінформаційних кампаній і кібервпливу.

На думку експертів, така взаємодія створює додаткові ризики для демократичних держав, зокрема через маніпуляції в соціальних мережах, інформаційні операції та поширення авторитарних технологічних стандартів.

Також у доповіді наголошується, що Росія та Китай активно просувають альтернативне бачення світового порядку через міжнародні об'єднання, економічні проєкти та енергетичне партнерство. Основою цього підходу є пріоритет державного суверенітету та стабільності над питаннями демократії та прав людини.

Аналітики CEPA застерігають від недооцінки російсько-китайського зближення, але водночас наголошують, що його не варто розглядати як повністю монолітний союз. На їхню думку, країни Заходу мають перейти від окремого стримування Москви та Пекіна до комплексної стратегії протидії їхньому спільному впливу.

ЄС має докази того, що на території Китаю проходили підготовку сотні військовослужбовців збройних сил РФ, які згодом були відправлені на фронт в Україну.