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Держстат: Обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс понад на 20%

Це на 20,3% більше порівняно з 2024 роком.

Держстат: Обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс понад на 20%
інвестиції
Фото: agropolit.com

У 2025 році обсяг капітальних інвестицій в Україні становив 893,6 мільярда гривень. 

Це на 20,3% більше порівняно з 2024 роком, повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше коштів залучили такі сфери:

промисловість — понад третину від загальної суми (36,6% або 327,1 мільярда гривень);сільське, лісове та рибне господарство — 12% (або 107,3 мільярда гривень).

Переважну частину інвестицій — 95,1% від загального обсягу — бізнес та держава зосередили у матеріальних активах. Зокрема, найбільше грошей вклали у машини, обладнання та інвентар (36,1%), інженерні споруди (20,8%), а також у нежитлові будівлі (14,3%).

Основний обсяг капітальних інвестицій, а саме 73,3%, компанії спрямували на придбання та створення нових активів.

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