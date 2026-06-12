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Україна проситиме у союзників додаткові $20 мільярдів на озброєння

Київ хоче купувати за ці гроші системи ППО, безпілотники, боєприпаси та засоби РЕБ.

Україна проситиме у союзників додаткові $20 мільярдів на озброєння
ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна прагне отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.

Запит на 20 мільярдів доларів українська сторона оголосить 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише Politico з посиланням на джерела. 

Міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці вже підняли це питання під час зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади.

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Кожен союзник може виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб зібрати необхідну суму. Це може бути як безповоротна допомога, так і кредит.

Цього року оборонний бюджет України становить 4,4 трильйона гривень (85 мільярдів євро), і додаткові 20 мільярдів доларів надійдуть понад цю суму. Зараз Україна витрачає на оборону близько 40% свого ВВП — це найвищий показник у світі. Партнери вже зобов'язалися надати 38 мільярдів доларів військової допомоги на цей рік. Додаткові кошти наблизять загальну суму до 60 мільярдів доларів — цілі, яку встановив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Якщо Україна отримає ці гроші, вона спрямує їх на системи протиповітряної оборони, закупівлю зброї через програму НАТО у США, а також безпілотники, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби, далекобійну зброю і прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Українське командування наголошує, що діяти треба швидко, поки Росія не адаптувалася до українських успішних ударів. 

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