Міноборони: в Україні стартує масштабна трансформація військової служби

В Україні стартує перший етап трансформації системи військової служби, яка передбачає нові типи контрактів, суттєве підвищення грошового забезпечення, гарантовані відстрочки після завершення служби та цифровізацію кадрових процесів у війську.

Про це повідомили пресслужба Міноборони та очільник відомства Михайло Федоров.

За словами міністра, уряд уже ухвалив пакет постанов, які запускають перший етап найбільшої трансформації військової служби в історії незалежної України.

Реклама

"Потрібна нова система військової служби, побудована на повазі до людини, справедливості та зрозумілих правилах", – наголосив Федоров.

Нові контракти з чіткими термінами служби

Реформа передбачає запровадження трьох видів контрактів:

піхотно-штурмовий контракт — на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для тих, хто раніше звільнився зі служби; бойовий контракт — на 24 місяці для пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей; базовий контракт — на 24 місяці для інших напрямів служби, зокрема тилових посад.

Усі контракти передбачають гарантовану відстрочку після завершення служби. Її тривалість залежатиме від терміну служби та участі у бойових діях.

До 460 тисяч гривень для піхоти

Найбільші виплати передбачені для військових піхотних і штурмових підрозділів.

Середня зарплата піхотинця становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — до 460 тисяч гривень.

Грошове забезпечення складатиметься з базової ставки у 20 тисяч гривень та додаткових виплат:

10 тис. грн за день перебування на бойових позиціях;

20 тис. грн за день ударно-пошукових дій;

40 тис. грн за день штурмових дій із просуванням уперед.

Для військових на бойових і базових контрактах мінімальний рівень виплат становитиме 30 тис. грн, а максимальний — до 120 тис. грн на місяць.

Також передбачено додаткові винагороди:

100 тис. грн за взятого в полон противника;

15 тис. грн за знищеного ворога в контактному бою.

Підвищення виплат командирам

Реклама

У межах реформи вперше підвищать зарплати командирам бойових підрозділів.

Для командирів, їхніх заступників та начальників штабів виплати зростуть удвічі. З урахуванням бойових доплат командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць.

Крім того, мінімальна зарплата для військовослужбовців у тилу зросте до 30 тисяч гривень.

Mission Control та переведення через «Армія+»

Для контролю навантаження на особовий склад запроваджується система Mission Control, яка дозволить у режимі реального часу відстежувати перебування військових на позиціях та забезпечувати справедливе нарахування бойових виплат.

Також протягом найближчого часу в застосунку Армія+ запрацює механізм автоматичного переведення військовослужбовців між підрозділами в межах одного корпусу без додаткової бюрократії.

Спрощене повернення із СЗЧ

Окремий напрям реформи стосується військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Для тих, хто здійснив СЗЧ до 11 червня 2026 року, буде відкрито 100-денне вікно для добровільного повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+», рекрутингові центри або безпосередньо до обраної військової частини.

Військові зможуть обрати один із 55 найбільш ефективних бойових підрозділів без проходження через батальйони резерву та тривалі бюрократичні процедури.

У Міноборони наголошують, що нинішні зміни є лише першим етапом комплексної реформи, покликаної зробити військову службу більш справедливою, прогнозованою та зрозумілою для українських захисників і захисниць.