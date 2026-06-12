Також будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 12 червня повідомив, що у цьому місяці мають збільшитись виплати в армії.

“Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають”, – сказав Зеленський.

За його словами, перше – це виплати.

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“Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії”, – сказав президент.

Він зазначив, що все тримається на українській піхоті. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки.

Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

По-друге, президент доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу.

По-третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

За словами президента, вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Президент зазначив, що це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження конкретних термінів служби.

“Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень”, – сказав глава держави.