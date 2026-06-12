У Херсонській області є постраждалі унаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян (оновлено)

До лікарні доставили жінку, яка потрапила під удар російського дрона у Дніпровському районі Херсона близько 11:35.
Про це повідомили в ОВА.
Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення голови, тулуба й кінцівок.
Особу потерпілої наразі встановлюють. Їй надають необхідну меддопомогу.
Орієнтовно о 10:00 російський БпЛА влучив в один із житлових будинків у Новорайську.
Через атаку мінно-вибухову травму та поранення ноги отримала 61-річна жінка. Наразі потерпіла перебуває під наглядом медиків.
Потім у Херсонській МВА повідомили, що медична допомога знадобилась одразу трьом жителькам Комишан, які кілька днів тому постраждали внаслідок ворожого обстрілу селища.
Двоє 72-річних жінок і 70 років отримали контузії та мінно-вибухові травми. Лікуватимуться амбулаторно.
- Раніше стало відомо, що мешканка Антонівки у Херсонській області підірвалася на російській вибухівці. Також до лікарні звернулися чотири людини, які вчора потрапили під атаки російських дронів у Херсоні.