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У Херсонській області є постраждалі унаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян (оновлено)

Поранення отримали четверо жінок.  

У Херсонській області є постраждалі унаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян (оновлено)
Фото: Вікіпедія

До лікарні доставили жінку, яка потрапила під удар російського дрона у Дніпровському районі Херсона близько 11:35.

Про це повідомили в ОВА.

Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення голови, тулуба й кінцівок. 

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Особу потерпілої наразі встановлюють. Їй надають необхідну меддопомогу.

Орієнтовно о 10:00 російський БпЛА влучив в один із житлових будинків у Новорайську.

Через атаку мінно-вибухову травму та поранення ноги отримала 61-річна жінка. Наразі потерпіла перебуває під наглядом медиків.

Потім у Херсонській МВА повідомили, що медична допомога знадобилась одразу трьом жителькам Комишан, які кілька днів тому постраждали внаслідок ворожого обстрілу селища.

Двоє 72-річних жінок і 70 років отримали контузії та мінно-вибухові травми. Лікуватимуться амбулаторно.

  • Раніше стало відомо, що мешканка Антонівки у Херсонській області підірвалася на російській вибухівці. Також до лікарні звернулися чотири людини, які вчора потрапили під атаки російських дронів у Херсоні.
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