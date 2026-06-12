Чесна розмова про військову службу та мобілізацію

І як би не змінювались технології, фронт тримається на людях.

Дрони стали базовим інструментом, без якого вже важко уявити роботу підрозділів. Але вони не замінюють людину.

Війна змінилась. Вона стала технологічною, але не перестала бути фізичною.

Нестача мотивації є головним викликом і для командирів на місцях, і для інструкторів у навчальних центрах.

Мобілізація триває, і казати, що людей немає, було б неправдою. Сьогодні критичним ресурсом є не кількість людей, а їхня готовність працювати та мотивація.

Фото: Facebook/Генштаб Військові ЗСУ на фронті.

Частина цивільних роками жила з думкою, що війна їх омине. Частина так живе й досі. Але реальність від цього не змінюється. Поки тривають бойові дії, відповідальність розподілена не абстрактно – вона лежить на всіх.

Наша система підготовки дозволяє навчити будь-кого, навіть без попереднього досвіду. Але базовою умовою залишається готовність вчитись і працювати в команді. Сам факт появи у війську ще не робить людину бійцем.

Хто приходить у підрозділи

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Коли новобранці потрапляють до нас, це люди, які ще вчора жили звичайним цивільним життям. Робота, сім’я, плани, побут. Сьогодні вони опиняються в іншій реальності.

Середній вік – близько 35-45 років. Це вже сформовані дорослі чоловіки зі своїм досвідом і, часто, з недовірою до державних інституцій. Тому мобілізація на практиці – це не лише питання комплектування. Це насамперед питання комунікації з людьми.

Завдання командування тут досить просте по суті, але складне в реалізації: не «вручити зброю», а ввести людину в підрозділ, пояснити правила, зняти первинний страх і дати зрозуміти, що вона не сама.

У перші місяці повномасштабного вторгнення багато чого трималося на відчутті єдності. З часом воно частково розчинилось – через втому, втрати, розчарування, накопичені питання. Це нормальна динаміка довгої війни.

У таких умовах довіра стає критичною. І вона не формується заявами чи гаслами. Вона формується простими речами: нормальним навчанням, передбачуваними правилами, чесним ставленням і відсутністю зайвих обіцянок. Коли людина бачить системність і повагу до себе, з’являється базова довіра до підрозділу. А без неї стабільної роботи не буде.

Окремо існує рекрутинг. Для цивільної людини це, по суті, більш зрозумілий і прогнозований спосіб потрапити до війська.

Його ключова різниця – добровільність і можливість вибору. Людина може одразу обрати напрям: оператор БПЛА, технічні спеціальності, водій, піхота. Попри все, навіть зараз є ті, хто свідомо обирає піхоту. Їх небагато, але вони є. І це окрема категорія мотивації, яка завжди була критичною для армії.

Сама система рекрутингу зараз побудована так, щоб людина розуміла умови ще до підписання документів. Співбесіди, консультації, супровід через ВЛК і оформлення – це спроба зменшити невизначеність.

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Але після потрапляння в підрозділ різниця між мобілізованими і контрактниками поступово стирається. Навчання, забезпечення і вимоги мають бути однаковими для всіх. Далі все більше залежить від самої людини – від того, як вона адаптується і чи готова вчитись.

Буває, що людина, яка спочатку уникала служби, після потрапляння у систему різко змінюється в поведінці. Швидко навчається, починає працювати стабільно, включається в процес. Це не загальне правило, але така динаміка трапляється.

Підготовка на місці

У багатьох бригадах, зокрема й у нашій, є можливість самостійно проводити базову загальновійськову підготовку.

Це важливий момент, бо дозволяє одразу працювати з людьми під потреби конкретного підрозділу. Інструктори – військові з реальним бойовим досвідом. Вони навчають не теорії, а практиці, яка потрібна на полі бою: тактичній медицині, інженерній підготовці, вогневій роботі, базовій тактиці.

Паралельно відбувається первинний відбір – не формальний, а практичний. Видно, хто до чого схильний і в яких ролях людина буде ефективнішою.

На питання «хто потрібен армії» насправді не має простої відповіді. Потрібні всі: піхота, зв’язківці, механіки, кухарі, діловоди, оператори дронів. Це різні ролі в одному організмі.

Але незалежно від майбутньої спеціальності, базова підготовка залишається обов’язковою для всіх. Кожен має розуміти основи безпеки, вміти користуватися зброєю, накладати турнікет і діяти в умовах бою.

Цивільний бекграунд тут другорядний. Вирішальними залишаються дисципліна, здатність вчитись і робота в команді. Саме з цього і формується боєздатний підрозділ.