Чесна розмова про військову службу та мобілізацію

Частина цивільних роками жила з думкою, що війна їх омине. Частина так живе й досі. Але реальність від цього не змінюється. Поки тривають бойові дії, відповідальність розподілена не абстрактно – вона лежить на всіх.
Наша система підготовки дозволяє навчити будь-кого, навіть без попереднього досвіду. Але базовою умовою залишається готовність вчитись і працювати в команді. Сам факт появи у війську ще не робить людину бійцем.
Хто приходить у підрозділи
Коли новобранці потрапляють до нас, це люди, які ще вчора жили звичайним цивільним життям. Робота, сім’я, плани, побут. Сьогодні вони опиняються в іншій реальності.
Середній вік – близько 35-45 років. Це вже сформовані дорослі чоловіки зі своїм досвідом і, часто, з недовірою до державних інституцій. Тому мобілізація на практиці – це не лише питання комплектування. Це насамперед питання комунікації з людьми.
Завдання командування тут досить просте по суті, але складне в реалізації: не «вручити зброю», а ввести людину в підрозділ, пояснити правила, зняти первинний страх і дати зрозуміти, що вона не сама.
У перші місяці повномасштабного вторгнення багато чого трималося на відчутті єдності. З часом воно частково розчинилось – через втому, втрати, розчарування, накопичені питання. Це нормальна динаміка довгої війни.
У таких умовах довіра стає критичною. І вона не формується заявами чи гаслами. Вона формується простими речами: нормальним навчанням, передбачуваними правилами, чесним ставленням і відсутністю зайвих обіцянок. Коли людина бачить системність і повагу до себе, з’являється базова довіра до підрозділу. А без неї стабільної роботи не буде.
Окремо існує рекрутинг. Для цивільної людини це, по суті, більш зрозумілий і прогнозований спосіб потрапити до війська.
Його ключова різниця – добровільність і можливість вибору. Людина може одразу обрати напрям: оператор БПЛА, технічні спеціальності, водій, піхота. Попри все, навіть зараз є ті, хто свідомо обирає піхоту. Їх небагато, але вони є. І це окрема категорія мотивації, яка завжди була критичною для армії.
Сама система рекрутингу зараз побудована так, щоб людина розуміла умови ще до підписання документів. Співбесіди, консультації, супровід через ВЛК і оформлення – це спроба зменшити невизначеність.
Але після потрапляння в підрозділ різниця між мобілізованими і контрактниками поступово стирається. Навчання, забезпечення і вимоги мають бути однаковими для всіх. Далі все більше залежить від самої людини – від того, як вона адаптується і чи готова вчитись.
Буває, що людина, яка спочатку уникала служби, після потрапляння у систему різко змінюється в поведінці. Швидко навчається, починає працювати стабільно, включається в процес. Це не загальне правило, але така динаміка трапляється.
Підготовка на місці
У багатьох бригадах, зокрема й у нашій, є можливість самостійно проводити базову загальновійськову підготовку.
Це важливий момент, бо дозволяє одразу працювати з людьми під потреби конкретного підрозділу. Інструктори – військові з реальним бойовим досвідом. Вони навчають не теорії, а практиці, яка потрібна на полі бою: тактичній медицині, інженерній підготовці, вогневій роботі, базовій тактиці.
Паралельно відбувається первинний відбір – не формальний, а практичний. Видно, хто до чого схильний і в яких ролях людина буде ефективнішою.
На питання «хто потрібен армії» насправді не має простої відповіді. Потрібні всі: піхота, зв’язківці, механіки, кухарі, діловоди, оператори дронів. Це різні ролі в одному організмі.
Але незалежно від майбутньої спеціальності, базова підготовка залишається обов’язковою для всіх. Кожен має розуміти основи безпеки, вміти користуватися зброєю, накладати турнікет і діяти в умовах бою.
Цивільний бекграунд тут другорядний. Вирішальними залишаються дисципліна, здатність вчитись і робота в команді. Саме з цього і формується боєздатний підрозділ.