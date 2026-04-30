Нові правила ротації: як зміни вплинуть на рекрутинг і чому це критично важливо

Наказ Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо обов’язкової ротації військовослужбовців (2 місяці на позиціях/1 місяць на відновлення) разом із розвитком мережі рекрутингу створює нову реальність для Сил оборони України, вважають у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ.

"Раніше головним бар’єром для вступу до війська на бойові посади була «невідомість» та страх безстрокового перебування на «нулі», то сьогодні держава пропонує зрозумілий алгоритм служби”, – каже старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ 1 центру рекрутингу Ілля Абель.

Як ці зміни вплинуть на рекрутинг та чому це критично важливо для обороноздатності?

1. Прогнозованість як головний інструмент рекрутера.

Найбільший страх цивільної людини перед мобілізацією – це втрата контролю над власним часом і життям. Наказ про ротацію (формула “2+1”) дає рекрутерам потужний аргумент: служба стає прогнозованою.

“Коли кандидат приходить до 1 центру рекрутингу, він тепер отримує не просто посаду, а певну «дорожню карту». Можливість точно знати, що після двох місяців виконання завдань буде гарантований місяць для відпочинку та відновлення – це кардинально змінює сприйняття військової служби”, – наголошує Абель.

2. Гарантія посади та ротацій.

Головна теза 1 центру рекрутингу – гарант потрапляння на обрану посаду є ключовим елементом довіри. В умовах високотехнологічної війни, де дрони змінили логіку бою, армії потрібні вузькі спеціалісти: оператори БпЛА, інженери, зв'язківці, логісти.

“Якщо людина знає, що її цивільний досвід (наприклад, ІТ або механіка) буде використаний за призначенням, рівень добровільного залучення зростає. Наказ про ротацію доповнює цю гарантію: фахівець не лише працюватиме за фахом, а й матиме час на відновлення свого ресурсу”, – аргументує Абель.

3. Збереження життя та “людяність” системи.

Трансформація поняття тилу та переднього краю через домінування дронів вимагає нових підходів до безпеки. Наказ прямо акцентує увагу на збереженні життя та здоров’я, а саме:

медичний огляд та відпочинок: обов’язковість цих пунктів після ротації демонструє, що держава бачить у воїні особистість, а не просто "ресурс"

логістика та забезпечення: гарантоване поповнення запасів БК та їжі знімає побутові страхи кандидатів.

4. Вплив на якість поповнення.

Завдяки чітким термінам перебування на позиціях, військові частини зможуть ефективніше планувати навчання. Місяць ротації – це не лише відпочинок, а й можливість для донавчання, освоєння нових типів дронів чи тактик. Для потенційного рекрута це сигнал: "Ти будеш постійно вдосконалюватися, а не вигорати до тла".

5. Відповідальність командирів як запорука довіри.

Жорсткий контроль за виконанням наказу та невідворотна відповідальність за порушення термінів ротації – це те, що чекає почути кожен доброволець. Рекрутинг працює лише тоді, коли слова не розходяться з ділом. Якщо система покаже, що ротації дійсно відбуваються вчасно, потік кандидатів до центрів рекрутингу зросте в рази завдяки "сарафанному радіо" від самих військових.

"На мою думку, поєднання можливостей рекрутингу (вибір посади) та системної ротації (визначеність термінів) – це єдиний шлях до побудови ефективного війська в умовах затяжної війни", – підсумовує Ілля Абель.

Цей наказ фактично закладає фундамент для "сервісного" підходу в армії, де головною цінністю є боєздатний, відпочилий та вмотивований воїн. Своєчасна ротація та професійний рекрутинг – це ті стовпи, на яких триматиметься стійкість нашої оборони.