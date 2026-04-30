На Чернігівщині є постраждалі унаслідок ударів РФ. Пошкоджена сільгосптехніка

Упродовж доби у Чернігівській області зафіксували 19 російських обстрілів. Було 34 вибухи. Унаслідок дій Росії постраждали двоє цивільних.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Уночі «герані» атакували Сосницьку громаду на Корюківщині. Там пошкоджена сільгосптехніка: вантажівки, комбайни, трактор, а також легковик.

Чаус пише, що це була власність навчального закладу. Загорівся ангар. Двоє цивільних чоловіків постраждали унаслідок цього удару. Медики надали їм допомогу на місці.

Фото: ДСНС Наслідки росіської атаки