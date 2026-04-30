На Чернігівщині є постраждалі унаслідок ударів РФ. Пошкоджена сільгосптехніка

Упродовж доби у Чернігівській області зафіксували 19 російських обстрілів. Було 34 вибухи. Унаслідок дій Росії постраждали двоє цивільних.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.
Уночі «герані» атакували Сосницьку громаду на Корюківщині. Там пошкоджена сільгосптехніка: вантажівки, комбайни, трактор, а також легковик.
Чаус пише, що це була власність навчального закладу. Загорівся ангар. Двоє цивільних чоловіків постраждали унаслідок цього удару. Медики надали їм допомогу на місці.
- У ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів.