У Сумській області двоє людей постраждали через агресію РФ

Наслідки російської атаки на Сумщині

У Сумській області упродовж доби двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Є ушкодження у семи громадах.

Про це розповіли у обласній поліції.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання БпЛА поранено 56-річного чоловіка.

У Миколаївській селищній громаді через удар безпілотника постраждав 54-річний чоловік, пошкоджено підстанцію та приватне домоволодіння.

У Ямпільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, 6 приватних домоволодінь і 4 гаражі.

У Березівській громаді понівечили столярну майстерню, будинок культури, пожежну охорону, сільраду, школу, дитсадок і 5 приватних будинків.

У Кролевецькій громаді ушкоджені 3 багатоквартирні будинки, приватний будинок і 3 авто.

У Великописарівській громаді постраждали 3 приватні будинки, авто та трансформатор.

У Сумській міській громаді ушкоджені 2 будинки, авто, газопровід, ще 4 домоволодіння та 2 авто.

У Краснопільській громаді - приватний будинок і гараж.

Фото: Нацполіція

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Відкрито провадження за ст. 438 КК України