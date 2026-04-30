У Сумській області двоє людей постраждали через агресію РФ

У Сумській області упродовж доби двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Є ушкодження у семи громадах.
Про це розповіли у обласній поліції.
У Середино-Будській громаді внаслідок влучання БпЛА поранено 56-річного чоловіка.
У Миколаївській селищній громаді через удар безпілотника постраждав 54-річний чоловік, пошкоджено підстанцію та приватне домоволодіння.
У Ямпільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, 6 приватних домоволодінь і 4 гаражі.
У Березівській громаді понівечили столярну майстерню, будинок культури, пожежну охорону, сільраду, школу, дитсадок і 5 приватних будинків.
У Кролевецькій громаді ушкоджені 3 багатоквартирні будинки, приватний будинок і 3 авто.
У Великописарівській громаді постраждали 3 приватні будинки, авто та трансформатор.
У Сумській міській громаді ушкоджені 2 будинки, авто, газопровід, ще 4 домоволодіння та 2 авто.
У Краснопільській громаді - приватний будинок і гараж.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Відкрито провадження за ст. 438 КК України