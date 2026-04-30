УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У Сумській області двоє людей постраждали через агресію РФ

Є ушкодження у семи громадах області. 

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області упродовж доби двоє людей постраждали унаслідок російських атак. Є ушкодження у семи громадах.

Про це розповіли у обласній поліції

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання БпЛА поранено 56-річного чоловіка.

У Миколаївській селищній громаді через удар безпілотника постраждав 54-річний чоловік, пошкоджено підстанцію та приватне домоволодіння.

У Ямпільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, 6 приватних домоволодінь і 4 гаражі.

У Березівській громаді понівечили столярну майстерню, будинок культури, пожежну охорону, сільраду, школу, дитсадок і 5 приватних будинків.

У Кролевецькій громаді ушкоджені 3 багатоквартирні будинки, приватний будинок і 3 авто.

У Великописарівській громаді постраждали 3 приватні будинки, авто та трансформатор.

У Сумській міській громаді ушкоджені 2 будинки, авто, газопровід, ще 4 домоволодіння та 2 авто.

У Краснопільській громаді - приватний будинок і гараж.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Відкрито провадження за ст. 438 КК України

