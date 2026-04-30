Росіяни завдали по Запорізькій області понад 1050 ударів, поранені люди

Впродовж доби окупанти завдали 1062 удари по 39 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора російський fpv-дрон ударив по приватному подвір'ю у Біленькому, серед поранених є 56-річна жінка та 68-річний чоловік.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Зарічному, Таврійському, Різдвянці, Новоолександрівці, Любицькому, Зірниці, Барвинівці, Сонячному, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Малій Токмачці, Долинці, Омельнику та Микільському.

843 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Новояковлівку, Степне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку, Цвіткове та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Степногірську, Малій Токмачці, Чарівному та Гіркому.

195 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Староукраїнці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.