Головне за середу, 29 квітня: майже 140 боєзіткнень, ураження ворожих гелікоптерів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там зафіксували 31 атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 квітня – в новині.

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили одразу два російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області РФ загальною вартістю близько 24 мільйонів доларів.

На момент ураження ворожі гелікоптери перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат ворожих цілей оператори завдали послідовних ударів БпЛА.

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО «А» 29 квітня на території Воронезької області РФ.

Президент Володимир Зеленський ухвалив нові санкційні рішення проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, а також проти суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Перший санкційний пакет стосується осіб, залучених до незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від родин і держави. До переліку увійшли представники російської влади, колаборанти та пропагандисти.

Другий пакет санкцій охоплює 23 судна, які Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних обмежень. Частина з них уже перебуває під санкціями партнерів України.

Докладніше – в новині.

Упродовж січня-квітня 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на ТОТ до портів третіх країн і більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна. Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь. Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря — Маріуполя та Бердянська», - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, Україна має інформацію про судна, компанії, власників та інші деталі.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України оприлюднила заяву щодо операції "Мідас" і ймовірних зв’язків між колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point", вітчизняним постачальником дронів і ракет.

"У зв’язку з тим, що суспільство отримало неверифіковані, але вагомі свідчення про зв’язки між колишнім Міністром оборони України Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point", Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України повідомляє про наступне:

З матеріалів, які мають антикорупційні органи (НАБУ і САП, - ред.), випливає, що фактичним власником компанії "Fire Point" колишній Міністр оборони вважає Тимура Міндіча. Всі дані беззаперечно вказують на те, що Тимур Міндіч справді є або одним з бенефіціарів компанії, або єдиним справжнім бенефіціаром", – ідеться у заяві.

У ГАР МОУ наголошують, що у разі юридичного підтвердження цього факту, рішення суду, "Fire Point" втратить право постачати продукцію для Сил оборони України через перебування Міндіча під санкціями.

Подробиці – в новині.

Міністр освіти і науки звільнив ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку з завершенням контракту. Цю інформацію Бугров підтвердив у коментарі LB.

Він також підтвердив намір балотуватися на виборах ректора, що відбудуться наприкінці травня. Закон не забороняє повторне балотування.

Володимир Бугров керував університетом з 2021 року, за результатами попередніх виборів. До цього він був проректором, а також залишається професором кафедри історії філософії.

Більше інформації – в новині.

Колишньому президенту Грузії і ексголові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі інкримінують новий “злочин”. У коментарі для LB, який вдалося отримати через адвоката, Саакашвілі повідомив, що його судять за “виконання завдань української влади”.

За всі звинувачення, які влада Грузії інкримінує Саакашвілі, він може провести в неволі 15 років. Саакашвілі наголосив, що є патріотом України та Грузії.

Подробиці – в новині.

29 квітня Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що розмова тривала півтори години, і що Путін знову запропонував перемир’я – на один день, 9 травня. В РФ у цей період відзначають «день перемоги».

Трамп своєю чергою заявив, що це він запропонував Путіну «невелике припинення вогню».

І, звісно, назвав розмову "дуже хорошою".

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!