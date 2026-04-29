ГоловнаКультура

На Lviv Media Forum 2026 відбудеться міжнародна дискусія про роль культури як інструменту геноциду проти українців

Панельна дискусія запланована на 15 травня.

CultHub
Фото: Telegram/Петро Андрющенко

У межах Lviv Media Forum 2026 відбудеться панельна дискусія “Culture as a Target and Tool of Genocide: How Media Can Catch the Moment”, присвячена осмисленню атак на культуру як складової геноцидних процесів. Захід заплановано на 15 травня. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Товариство імені Рафаеля Лемкіна. 

Панель об’єднає експертів у сфері культурної спадщини, міжнародного права та механізмів притягнення до відповідальності. Учасники говоритимуть про те, як руйнування культури використовується як інструмент геноциду, а також про роль журналістів і медіа у фіксації, документуванні та висвітленні цих процесів. 

Серед спікерів: Фіона Ґрінленд, директорка лабораторії Cultural Resilience Informatics and Analysis Lab, доцентка Університету Вірджинії; Алекс Презанті, юридичний радник із розслідувань та побудови справ; Дарина Підгорна, юристка й аналітикиня у сфері міжнародного гуманітарного та кримінального права.

Модеруватиме дискусію Тетяна Пушнова — журналістка, редакторка та продюсерка культурних проєктів. Робочою мовою зустрічі буде англійська.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies