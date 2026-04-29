Культура

Держкомтелерадіо вніс ще 11 пропагандистських книг до «чорного списку»

Більшість нових надходжень — це книжки російських видавництв, випущені вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо спільно з СБУ оновили список літератури, яка загрожує національній безпеці України. У перелік додали 11 нових позицій. 

Про це ідеться на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Фахівці постійно моніторять видавничий ринок Росії, Білорусі та окупованих територій, щоб виявляти пропагандистську продукцію, яка закликає до ліквідації незалежності України, пропагує насильство або розпалює ворожнечу. У Держкомтелерадіо зазначили, що більшість нових надходжень — це книжки російських видавництв, випущені вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Серед заборонених видань є три книги, що ілюструють методи російської гібридної агресії. Перша — праця Т. Танаки «Алея Янголів», видана японською мовою для іноземної аудиторії, яка використовує іноземного автора для поширення фейків про «геноцид», нібито вчинений Україною. Друга — псевдоісторична книжка О. Кунгурова «Киевской Руси не было», яка заперечує українську ідентичність та просуває імперські міфи. Третя — «Марганец. Путь ЧВК Вагнер. СВО» Богдана Марганця, громадянина України і бойовика, який у своєму творі героїзує терористичну структуру та методи ведення війни.

Держкомтелерадіо застерігає, що розповсюдження літератури з цього списку може каратися відповідно до Кримінального кодексу України. 

  • Наразі загальний перелік антиукраїнських видань налічує вже 668 найменувань. 
﻿
