Російська пропутінська оперна співачка Анна Нетребко запланувала концерт у Парижі. Виступ відбудеться 18 червня 2026 року на сцені Théâtre des Champs-Élysées.

Концерт пройде у форматі сольного вокального речиталю. Разом із Нетребко на сцену вийде піаніст Павло Небольсін. У програмі заявлені твори композиторів романтичної епохи, зокрема Вінченцо Белліні, Петра Чайковського та Сергія Рахманінова.

Подія є частиною європейського гастрольного туру співачки влітку 2026 року.

Нагадаємо, що за роки вторгнення виступи пропагандистки Нестребко постійно зустрічалися із протестами, скасуваннями та навіть судовими позовами. Вона відкрито підтримує анексію Криму та війну. З 2025 року основна маса пропутінських артистів активізувала свою присутність на фестивалях в Європі та світі.