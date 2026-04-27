Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко виступить в Парижі

Виступ запланований на червень 2026 року.

Фото: EPA/UPG

Російська пропутінська оперна співачка Анна Нетребко запланувала концерт у Парижі. Виступ відбудеться 18 червня 2026 року на сцені Théâtre des Champs-Élysées.

Концерт пройде у форматі сольного вокального речиталю. Разом із Нетребко на сцену вийде піаніст Павло Небольсін. У програмі заявлені твори композиторів романтичної епохи, зокрема Вінченцо Белліні, Петра Чайковського та Сергія Рахманінова.

Подія є частиною європейського гастрольного туру співачки влітку 2026 року. 

Нагадаємо, що за роки вторгнення виступи пропагандистки Нестребко постійно зустрічалися із протестами, скасуваннями та навіть судовими позовами. Вона відкрито підтримує анексію Криму та війну. З 2025 року основна маса пропутінських артистів активізувала свою присутність на фестивалях в Європі та світі.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
