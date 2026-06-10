«Лідером цієї збірної буде тренер». Футбольний експерт Алекс Великих визначився з фаворитом на перемогу в чемпіонаті світу

Наскільки до змагань готові Ліонель Мессі й Кріштіану Роналду – велети сучасного футболу, для яких цей ЧС стане останнім у кар'єрі? Чи не затьмарить раптом усіх президент США Дональд Трамп, як він уже робив на клубній світовій першості в 2025-му? Хто врешті-решт переможе? Розпитали про все в експерта з італійського футболу, футбольного скаута Алекса Великих, який працював у структурах різних італійських клубів і знає не з чуток про сильні й слабкі сторони європейських команд та гравців.

До старту чемпіонату світу з футболу залишився один день. Уже зовсім скоро ми дізнаємося, яка збірна здивує скептиків, а хто попри прихильність букмекерів не зможе виправдати очікувань.

Чого очікуєте від ЧС?

Чемпіонат світу цікавий тим, що проходитиме в трьох країнах. Країни різні, умови різні, й передусім варто говорити про політичну ситуацію, яка склалася навколо цього змагання.

Інфантіно зробить усе, аби підкреслити роль Трампа в цій події

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Що ви маєте на увазі, коли кажете про політичну ситуацію? Війну США з Іраном?

Питання політики на чемпіонаті світу варто розглядати ширше, ніж протистояння США й Ірану чи поведінку США стосовно африканських команд, суворого контролю на кордоні. Цей турнір варто дивитися й крізь призму протистояння президента ФІФА Джанні Інфантіно й очільника УЄФА Александра Чеферіна.

Треба розглядати цей турнір крізь призму просування «соккеру» (так у США називають футбол – Ред.) на теренах Сполучених Штатів. Створення MLS свого часу дало певний поштовх для цього, але ми бачимо, що цей вид спорту не просто не домінує, а серйозно поступається, до прикладу, змаганням американської футбольної ліги (американського футболу), бейсболу, хокею, баскетболу тощо. Поведінка Джанні Інфантіно спрямована на те, аби заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа в питанні популяризації футболу в Сполучених Штатах. Це натомість збіглося з політикою чинної адміністрації, з MAGA-рухом, який вимагає від американських власників іноземних футбольних клубів вкладати кошти в національний американський чемпіонат. В Італії 60 відсотків клубів належать американським власникам, наприклад. Окрім того, вони володіють чималими активами в Англійській прем'єр-лізі й Чемпіоншипі (другий за силою дивізіон Англії – Ред.). Відкрите питання полягає в тому, чому вони не вкладають кошти в національний чемпіонат.

До внутрішнього американського питання розповсюдження європейського футболу можна додати й зовнішню політику США, а саме війну в Ірані, стосунки з Мексикою і так далі. Чемпіонат світу включає в себе дуже багато неспортивних протистоянь – як між країнами-господарями ЧС, так і між інстанціями, які цей ЧС організували. Буде цікаво.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп і Джанні Інфантіно

На Клубному чемпіонаті світу торік президент США Дональд Трамп не втрачав нагоди з'явитися перед камерами. На світовій першості збірних буде те саме?

Я думаю, що Інфантіно зробить усе, аби підкреслити роль Дональда Трампа в цій події. Це важливо передусім для очільника ФІФА, адже це можливість заручитися підтримкою під час боротьби за своє місце, боротьби з УЄФА. Вдале проведення цього ЧС з економічної точки зору є ключовим.

Я вірю в ренесанс збірної Бразилії

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Зміна формату змагань (48 команд замість 32 – Ред.) – це один із кроків для збільшення заробітку?

Безумовно! Збільшення кількості команд, які візьмуть участь у змаганні, означає збільшення вболівальницької аудиторії й продажу прав на трансляцію…

Чи вплине цей формат на якість гри?

Так, звісно. Провідні футболісти провідних європейських клубів зіграли дуже багато матчів у сезоні, а це накладає відбиток на їхній фізичний стан. Можливо, це навіть вплине на якість виступу європейських збірних загалом. Ми можемо говорити, що цей фактор може стати ключовим для країн, які підходять до змагань у статусі фаворитів.

Фото: EPA/UPG Тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті

Як ви вважаєте, яка збірна може стати чемпіоном?

На це здатні декілька команд, але я вірю в ренесанс збірної Бразилії.

Чому?

Передусім є певна кількість гравців, які виступають у Бразилії. Це впливає на їхній календар і, як наслідок, на завантаженість у внутрішніх турнірах. Європейські турніри все ж напруженіші й щільніші. По-друге, Бразилія має Карло Анчелотті – головного тренера, який вміє працювати із зірками, який вміє об'єднувати їх. Він це неодноразово демонстрував у мадридському «Реалі». Йому під силу створити з лідерів команду-лідера. На цей турнір бразильці можуть зібратися й продемонструвати результат. Тим паче, що цього вже зачекалися вболівальники цієї команди. Їхня перевага також у тому, що турнір проходитиме в Північній Америці, фактично поряд. Для бразильців це завжди краще, ніж грати в Європі.

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Фото: EPA/UPG Неймар після повернення до лав збірної Бразилії

Як ставитеся до того, що Анчелотті викликав на ЧС Неймара? Колись один з кращих гравців світу перебуває не в найкращих кондиціях.

Він вміє працювати зі складними футболістами. Бразильці виступатимуть поруч із домом, тож не викликати найпопулярнішого латиноамериканського гравця у світі було не можна. Карло вчинив як мудрий, навчений роками тренер. Краще викликати такого футболіста, ніж не викликати й слухати критику на свою адресу. Ми ж про Неймара говоримо.

Місцеві збірні матимуть перевагу?

На мій погляд, збірна США пройде далеко, Мексика… Не впевнений, що слід очікувати багато від Канади, але загалом господарі й латиноамериканські збірні здатні показати себе. Якщо говорити про сюрпризи, то я ставив би на Норвегію. Хоч це дивно звучить, але вони можуть приємно здивувати.

Фото: EPA/UPG Ерлінг Голанд (праворуч) під час виступів за Норвегію

Пара Едегор – Голанд покаже себе?

Ударна сила Норвегії, так. Питання лише в тому, чи витримають місцевий клімат. Я думаю, що ця збірна стане сюрпризом.

Вони постаріли. Сучасний футбол – це про фізичну роботу

Аналітичний центр Opta вважає, що головний фаворит на перемогу в ЧС – це збірна Іспанії. Які в них шанси з огляду на те, що жоден із гравців «Реалу» не отримав запрошення в національну команду?

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Вибір збірної Іспанії дуже цікавий. Не знаю, чи вибір гравців був суто за спортивним принципом, чи вплинуло історичне протистояння «Реалу» й «Барселони». Не викликати гравців «Реалу» на ЧС – це серйозний крок. Водночас зірок у команді вистачає. Головна – Ламін Ямаль. Однак я б не сказав, що вони фаворити, хоча підтримка від іспаномовних країн їм забезпечена.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе й головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам

На другому місці фаворитів розташовані французи. На папері їх ніхто не переможе, а от на полі бачили прецеденти, коли це вдавалося.

Про них можна говорити, як свого часу про золоте покоління збірної Бельгії. Це була найталановитіша команда бельгійців усіх часів, але вона виграти нічого не змогла. Хоча, звісно, Франція інша. Французи загалом здатні відправити на ЧС два різних склади й виступити вдало, тому вони заслужено серед фаворитів.

Що заважає побудувати команду? Его Кіліана Мбаппе?

Багато хто каже, що саме наявність деструктивного лідера, як називають Мбаппе, заважає команді. Я б не став загострювати на ньому. Питання в тому, чи французькі зірки викладатимуться на 100 відсотків на чемпіонаті світу, який проходитиме наприкінці важкого сезону. Чи не буде конфліктів у випадку труднощів по ходу турніру. Ось тут можемо говорити про роботу тренера. Якщо Дідьє Дешам зможе мотивувати хлопців, якщо футболісти поставлять собі за мету перемогу, то цілком імовірно зможуть її досягти.

Фото: EPA/UPG Аргентинець Ліонель Мессі

У якій формі до турніру підходить збірна Аргентини? Здається, що за чотири роки склад фактично не змінився, хіба постарів.

Ось у цьому й питання. Як показує практика, команди, які доходять до пізніх стадій таких турнірів, особливо з огляду на клімат, – це досвідчені колективи, які у своєму складі мають молодих гравців. Збірна Аргентини, думаю, має трохи застарілий склад. Вона, ймовірно, дійде до пізніх стадій, але стати чемпіоном знову не зможе.

Їм ще й захищатися доведеться вдесятьох, бо Мессі відверто недопрацьовує під час оборони. Це може їм завадити?

Безумовно. Це й завадить. Вони постаріли. Сучасний футбол – це про фізичну роботу, про стан гравців і їхню мотивацію. Чи є в нинішнього складу збірної Аргентини ця мотивація, чи вистачить сил? Побачимо, звісно, але є сумніви.

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Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Ще один футболіст, через якого його збірна захищається вдесятьох, – це Кріштіану Роналду. Чи зможе він не стати баластом для збірної Португалії на ЧС?

Якщо говорити про збірну Португалії, то треба сказати, що ця команда менш залежна від Роналду, ніж раніше. У цій збірній Кріштіану, розумний футболіст, розуміє, що його кондицій не вистачатиме на весь матч або навіть на всі матчі. Перетягувати на себе роль технічного лідера команди на полі він не буде, а от лідера з точки зору мотивації, лідерства в моменти труднощів — це все про нього. У своїх кондиціях, у своєму віці Роналду точно є лідером у психологічному плані.

Було б добре, якби він виграв цей турнір, так?

Він має кар'єру, якій позаздрили б дуже багато гравців, він уже входить в усі номінації найкращих гравців. Якщо виграє чемпіонат світу, то це стане сюрпризом, але буде повністю заслуженим.

Багато суддів підсвідомо вирішуватимуть спірні моменти на користь господарів

За ким із молоді треба придивитися на цьому турнірі?

Якщо ви хочете подивитися на перспективних гравців, які найближчі три роки будуть головними в європейському футболі в топ-чемпіонатах, то зверніть увагу на збірну Франції. Ба більше, якщо ви просто хочете подивитися гру високого рівня, достатньо увімкнути матч французів. Там зосереджена найбільша кількість талантів, найбільша кількість футболістів, які відповідають сучасним тенденціям розвитку цього виду спорту. Усі 22 можуть бути топами.

Чи може якийсь ноунейм стати відкриттям на ЧС?

Шукати такого футболіста треба або в збірних Латинської Америки, або в азійських національних командах. Вони можуть стати сюрпризом для багатьох скаутів.

Фото: EPA/UPG Один з лідерів збірної США Крістіан Пулішич

Ви казали про збірну США, яка може просунутися далеко на турнірі. Причина в класі команди, чи зіграють все ж таки фактор господаря змагань і несвідомі помилки арбітра на їхню користь?

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І те, і те. Тактико-технічно й фізично ця збірна дуже високого рівня, хоча про неї говорять менше зі спортивної точки зору порівняно з іншими. Їхні команди різних вікових груп, включно з головною, перебувають на високому рівні. Водночас місце проведення турніру накладе відбиток на рішення суддів.

Ви говорите про несвідомі помилки?

Усі розуміють, що чим далі господар проходить по турнірній сітці, тим більше уваги до турніру. А коли організатор турніру – це наймогутніша країна світу з президентом, який є зараз, багато суддів підсвідомо чи ні вирішуватимуть спірні моменти на користь господарів змагань. Це завжди було й буде. Однак не зводьте все на суддів. У них дуже адекватна збірна.

Цей турнір стане лебединою піснею Дешама

І Маурісіо Почеттіно – їхній тренер – якісний спеціаліст. Кого б із представників тренерського цеху ви виділили б на ЧС?

Я вже казав про Анчелотті. Думаю також, що цей турнір стане лебединою піснею Дідьє Дешама. Я розмовляв із колегами з Франції, ми аналізували потенційний прихід у команду Зінедіна Зідана. Під час дискусії пролунала цікава думка: Дешам, коли команда грає погано, виграє, а Зідан – програє. Всі розуміють, що Дешам піде й поступиться місцем Зідану. Однак навіть прихильники Зінедіна визнають майстерність нинішнього головного тренера збірної Франції. Я думаю, що він вичавить максимум на цьогорічному чемпіонаті світу.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам

За кого ви вболіватимете?

Якщо на чемпіонаті світу немає України й Італії, то я вболіваю за Бразилію. Але моя прихильність не впливає на аналіз їхніх спроможностей. Я щиро переконаний, що нинішня команда бразильців недооцінена. Вона не має такого розпіареного складу, як раніше, але має історичний шанс на визначальний результат.

Фото: EPA/UPG Збірна Бразилії з футболу під час товариського матчу

Хто буде лідером цієї збірної?

Лідером у них буде тренер.

Так, бо складно уявити умовного Вінісіуса Жуніора в ролі лідера…

Знаєте, іноді тренери йдуть на непередбачувані кроки задля результату. Тим паче, що досвіду роботи Анчелотті з Вінісіусом вистачає.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль і Пабло Гаві в розташуванні збірної Іспанії

Спрогнозуєте півфіналістів?

Іспанія, Аргентина, Франція і Бразилія в півфіналі. Ці чотири збірні мають усе, аби дійти далеко. У фіналі гратимуть збірні Бразилії і Франції.

Бразильці переможуть?

На мій погляд, так. На нас чекає більше як місяць видовищного футболу!