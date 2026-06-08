Новий формат, 50 мільйонів доларів чемпіону та ігри вночі: усе, що треба знати про чемпіонат світу з футболу 2026 року

Господарі змагань
Чемпіонат світу-2026 унікальний уже тим, що вперше в історії матчі пройдуть у трьох країнах Північної Америки: США, Мексиці й Канаді. Найбільше матчів зіграють у Сполучених Штатах — 78 зі 104, по 13 — у Мексиці й Канаді.
Цікаво, що з трійки дебютною роль господаря стане лише для Канади. США вже приймали ЧС у 1994 році, а Мексика приймала турнір двічі — у 1970 та 1986 роках, тож 2026-й стане для неї рекордним третім.
Де грають?
Для проведення всіх 104 матчів задіяно 16 стадіонів, з яких 11 американських, 3 мексиканських і 2 канадських. Церемонія відкриття змагань пройде в Мексиці на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. До речі, саме на цій арені в 1986 році аргентинець Дієго Марадона забив той самий гол «рукою Бога». Водночас усі матчі плей-оф, починаючи з чвертьфіналів, прийматиме США. Фінал відбудеться на «Мет-Лайф Стедіум» у передмісті Нью-Йорка (Іст-Резерфорд, Нью-Джерсі), який вміщує 82 з половиною тисячі глядачів. Найбільше матчів відбудеться в Далласі на «Ей-ті-енд-ті Стедіум» — дев'ять.
Цікавий факт: жоден із дев'яти стадіонів у США, які приймали матчі ЧС-1994, не буде задіяний на турнірі в 2026-му. Ба більше, лише арена «Ацтека» вже була задіяна для проведення матчів чемпіонату світу.
Новий формат
Особливість чемпіонату світу з футболу полягає в тому, що вперше аж 48 команд зіграють у фінальній частині змагань. Усе завдяки новому формату, який випробують саме в 2026-му. Раніше, з 1998 року, на ЧС грали 32 команди, які разом награвали 64 поєдинки. Тепер футболу буде більше, бо 48 команд зіграють 104 матчі.
Навіщо змінювали формат? Задля збільшення кількості команд, а це в подальшому принесе більше грошей від трансляцій і допоможе популяризувати футбол у більшості країн світу.
Як наслідок, кількість груп зросла з 8 до 12, а плей-оф починається зі стадії 1/16, а не 1/8 фіналу. З групи виходять дві найкращі команди й ще вісім найкращих команд за додатковими показниками, які посіли треті місця.
За традицією, перший матч на турнірі зіграє господар. Обрали Мексику, яка у матчі-відкритті змагань прийматиме на арені «Ацтека» збірну Південно-Африканської Республіки.
Коли грають?
Турнір розпочнеться 11 червня й триватиме до 19 липня. Загалом це звичайний графік для чемпіонатів світу, якщо не брати до уваги ЧС у Катарі в 2022 році, коли турнір уперше в історії відбувся взимку.
Нюанс полягає в тому, що матчі проходитимуть у два етапи. На східному узбережжі (Маямі, Нью-Йорк, Торонто) поєдинки починатимуться о 19:00, 20:00, 22:00 та 23:00 за київським часом, а от на західному — о 01:00, 02:00, 04:00 та 05:00 за Києвом.
Це значно ускладнить життя українським вболівальникам, яким доведеться обирати між сном і вечірніми матчами на заході континенту.
Де подивитися матч?
Офіційним транслятором змагань стане онлайн-сервіс Megogo. Усі матчі турніру можна подивитися за підписками «Спорт» та максимального пакета «MEGOPACK».
Окрім того, безкоштовно деякі матчі (включно з півфіналами й фіналом) можна подивитися у загальнонаціональній цифровій мережі Т2 та в кабельних мережах на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». За фінальним поєдинком можна буде слідкувати в текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.
Яким буде м'яч і маскоти?
Особливу увагу перед кожним чемпіонатом світу приділяють м'ячу. Інтерес загострився після ЧС-2010 року в ПАР, який запам'ятали завдяки «Jabulani» — унікальному м'ячу з непередбачуваною аеродинамікою. Футбольний снаряд став настільки «норовливим», що на нього навіть скаржилися деякі футболісти.
Після цього організатори вирішили утриматися від експериментів, фокусуючись на дизайні. М'яч має чотирипанельну конструкцію та поєднує червоний, зелений і синій кольори, що відсилають до прапорів США, Мексики та Канади. Також на ньому розміщено офіційні символи країн-господарок — зірку, орла та кленовий лист.
Ба більше, він має стати одним із найтехнологічніших м'ячів в історії чемпіонатів світу. У нього інтегровано Connected Ball Technology із датчиком 500 Hz, що допоможе ефективніше використовувати системи визначення офсайду та VAR.
Через те, що господарів три, і маскотів на ЧС буде три, кожен з яких представлятиме окрему країну. Зустрічайте Клатча (білоголовий орлан) зі США, Мейпл (лось) із Канади й Заю (ягуар) із Мексики.
Гроші
Особливістю чемпіонату світу стане призовий фонд — найбільший в історії. Загалом команди-учасниці розділять 655 мільйонів доларів. Для порівняння: це на 215 мільйонів доларів більше, ніж було на ЧС-2022.
Розподіл призових коштів:
- 33-48 місця – виліт у групі — 9 млн доларів
- 17-32 місця – виліт в 1/16 — 11 млн доларів
- 9-16 місця – виліт в 1/8 — 15 млн доларів
- 5-8 місця – виліт в 1/4 — 19 млн доларів
- 4-те місце – 27 млн доларів
- 3-тє місце – 29 млн доларів
- 2-ге місце – 33 млн доларів
- Чемпіон – 50 млн доларів
Хто фаворит?
Аналітичний центр OPTA визначив десятку фаворитів на кубок чемпіонату світу з футболу. Нагадаємо, чинний чемпіон турніру — збірна Аргентини.
Десятка фаворитів на перемогу:
- Іспанія — 16,1%
- Франція — 13%
- Англія — 11,2%
- Аргентина — 10,4%
- Португалія — 7%
- Бразилія — 6,6%
- Німеччина — 5,1%
- Нідерланди — 3,6%
- Норвегія — 3,5%
- Бельгія — 2,4%
Серед країн-господарок найбільше вірять у США, хоча й у них не дуже — 1,2%.
На кого варто звернути увагу
Свято футболу об'єднає як сучасних зірок гри, зокрема Кіліана Мбаппе, Ламіна Ямаля, Майкла Олісе, Ерлінга Голанда, Джамала Мусіалу й інших, так і вже визнаних майстрів.
Для деяких із них, а саме для Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Луки Модрича, Неймара, Мануеля Ноєра й Ґільєрмо Очоа (легенду чемпіонатів світу неможливо не згадати), ЧС у США, Канаді й Мексиці стане останнім у кар'єрі.
Бонус. А де Україна?
Національна команда України чемпіонат світу пропустить. Підопічні тоді ще Сергія Реброва посіли друге місце в групі D з Францією, Азербайджаном та Ісландією, тому вийшли до плей-оф відбору змагань.
У півфіналі за вихід до ЧС українці поступилися команді Швеції — 1:3.
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