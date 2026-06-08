Новий формат, 50 мільйонів доларів чемпіону та ігри вночі: усе, що треба знати про чемпіонат світу з футболу 2026 року

У чому унікальність чемпіонату світу з футболу-2026, де дивитися матчі й хто фаворит — на LB.ua.

Уже за три дні, 11 червня, в Мексиці стартує чемпіонат світу з футболу — один з найбільших турнірів у світі. Уперше в історії одразу три країни стануть господарками змагань, уперше призовий фонд складе понад 650 мільйонів доларів, уперше аж 48 команд поборються за звання чемпіона.

Господарі змагань

Чемпіонат світу-2026 унікальний уже тим, що вперше в історії матчі пройдуть у трьох країнах Північної Америки: США, Мексиці й Канаді. Найбільше матчів зіграють у Сполучених Штатах — 78 зі 104, по 13 — у Мексиці й Канаді.

Фото: EPA/UPG Чемпіонат світу з футболу 2026

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Цікаво, що з трійки дебютною роль господаря стане лише для Канади. США вже приймали ЧС у 1994 році, а Мексика приймала турнір двічі — у 1970 та 1986 роках, тож 2026-й стане для неї рекордним третім.

Де грають?

Для проведення всіх 104 матчів задіяно 16 стадіонів, з яких 11 американських, 3 мексиканських і 2 канадських. Церемонія відкриття змагань пройде в Мексиці на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. До речі, саме на цій арені в 1986 році аргентинець Дієго Марадона забив той самий гол «рукою Бога». Водночас усі матчі плей-оф, починаючи з чвертьфіналів, прийматиме США. Фінал відбудеться на «Мет-Лайф Стедіум» у передмісті Нью-Йорка (Іст-Резерфорд, Нью-Джерсі), який вміщує 82 з половиною тисячі глядачів. Найбільше матчів відбудеться в Далласі на «Ей-ті-енд-ті Стедіум» — дев'ять.

Фото: EPA/UPG Мет-Лайф Стедіум

Цікавий факт: жоден із дев'яти стадіонів у США, які приймали матчі ЧС-1994, не буде задіяний на турнірі в 2026-му. Ба більше, лише арена «Ацтека» вже була задіяна для проведення матчів чемпіонату світу.

Новий формат

Особливість чемпіонату світу з футболу полягає в тому, що вперше аж 48 команд зіграють у фінальній частині змагань. Усе завдяки новому формату, який випробують саме в 2026-му. Раніше, з 1998 року, на ЧС грали 32 команди, які разом награвали 64 поєдинки. Тепер футболу буде більше, бо 48 команд зіграють 104 матчі.

Навіщо змінювали формат? Задля збільшення кількості команд, а це в подальшому принесе більше грошей від трансляцій і допоможе популяризувати футбол у більшості країн світу.

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Фото: Графіка LB.ua Усі групи чемпіонату світу з футболу 2026 року

Як наслідок, кількість груп зросла з 8 до 12, а плей-оф починається зі стадії 1/16, а не 1/8 фіналу. З групи виходять дві найкращі команди й ще вісім найкращих команд за додатковими показниками, які посіли треті місця.

За традицією, перший матч на турнірі зіграє господар. Обрали Мексику, яка у матчі-відкритті змагань прийматиме на арені «Ацтека» збірну Південно-Африканської Республіки.

Коли грають?

Турнір розпочнеться 11 червня й триватиме до 19 липня. Загалом це звичайний графік для чемпіонатів світу, якщо не брати до уваги ЧС у Катарі в 2022 році, коли турнір уперше в історії відбувся взимку.

Нюанс полягає в тому, що матчі проходитимуть у два етапи. На східному узбережжі (Маямі, Нью-Йорк, Торонто) поєдинки починатимуться о 19:00, 20:00, 22:00 та 23:00 за київським часом, а от на західному — о 01:00, 02:00, 04:00 та 05:00 за Києвом.

Це значно ускладнить життя українським вболівальникам, яким доведеться обирати між сном і вечірніми матчами на заході континенту.

Де подивитися матч?

Офіційним транслятором змагань стане онлайн-сервіс Megogo. Усі матчі турніру можна подивитися за підписками «Спорт» та максимального пакета «MEGOPACK».

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Окрім того, безкоштовно деякі матчі (включно з півфіналами й фіналом) можна подивитися у загальнонаціональній цифровій мережі Т2 та в кабельних мережах на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». За фінальним поєдинком можна буде слідкувати в текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.

Яким буде м'яч і маскоти?

Особливу увагу перед кожним чемпіонатом світу приділяють м'ячу. Інтерес загострився після ЧС-2010 року в ПАР, який запам'ятали завдяки «Jabulani» — унікальному м'ячу з непередбачуваною аеродинамікою. Футбольний снаряд став настільки «норовливим», що на нього навіть скаржилися деякі футболісти.

Фото: EPA/UPG Cкульптура м'яча на ЧС-2026 із футболу

Після цього організатори вирішили утриматися від експериментів, фокусуючись на дизайні. М'яч має чотирипанельну конструкцію та поєднує червоний, зелений і синій кольори, що відсилають до прапорів США, Мексики та Канади. Також на ньому розміщено офіційні символи країн-господарок — зірку, орла та кленовий лист.

Ба більше, він має стати одним із найтехнологічніших м'ячів в історії чемпіонатів світу. У нього інтегровано Connected Ball Technology із датчиком 500 Hz, що допоможе ефективніше використовувати системи визначення офсайду та VAR.

Фото: EPA/UPG Маскоти ЧС-2026. Мейпл, Зою і Клатч (зліва направо)

Через те, що господарів три, і маскотів на ЧС буде три, кожен з яких представлятиме окрему країну. Зустрічайте Клатча (білоголовий орлан) зі США, Мейпл (лось) із Канади й Заю (ягуар) із Мексики.

Гроші

Особливістю чемпіонату світу стане призовий фонд — найбільший в історії. Загалом команди-учасниці розділять 655 мільйонів доларів. Для порівняння: це на 215 мільйонів доларів більше, ніж було на ЧС-2022.

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Фото: EPA/UPG Президент ФІФА Джанні Інфантіно

Розподіл призових коштів:

33-48 місця – виліт у групі — 9 млн доларів

17-32 місця – виліт в 1/16 — 11 млн доларів

9-16 місця – виліт в 1/8 — 15 млн доларів

5-8 місця – виліт в 1/4 — 19 млн доларів

4-те місце – 27 млн доларів

3-тє місце – 29 млн доларів

2-ге місце – 33 млн доларів

Чемпіон – 50 млн доларів

Хто фаворит?

Аналітичний центр OPTA визначив десятку фаворитів на кубок чемпіонату світу з футболу. Нагадаємо, чинний чемпіон турніру — збірна Аргентини.

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Іспанії з футболу

Десятка фаворитів на перемогу:

Іспанія — 16,1% Франція — 13% Англія — 11,2% Аргентина — 10,4% Португалія — 7% Бразилія — 6,6% Німеччина — 5,1% Нідерланди — 3,6% Норвегія — 3,5% Бельгія — 2,4%

Серед країн-господарок найбільше вірять у США, хоча й у них не дуже — 1,2%.

На кого варто звернути увагу

Свято футболу об'єднає як сучасних зірок гри, зокрема Кіліана Мбаппе, Ламіна Ямаля, Майкла Олісе, Ерлінга Голанда, Джамала Мусіалу й інших, так і вже визнаних майстрів.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі з кубком чемпіонату світу з футболу, 2022 рік

Для деяких із них, а саме для Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Луки Модрича, Неймара, Мануеля Ноєра й Ґільєрмо Очоа (легенду чемпіонатів світу неможливо не згадати), ЧС у США, Канаді й Мексиці стане останнім у кар'єрі.

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Бонус. А де Україна?

Національна команда України чемпіонат світу пропустить. Підопічні тоді ще Сергія Реброва посіли друге місце в групі D з Францією, Азербайджаном та Ісландією, тому вийшли до плей-оф відбору змагань.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України з футболу

У півфіналі за вихід до ЧС українці поступилися команді Швеції — 1:3.

За всіма найцікавішими подіями чемпіонату світу з футболу слідкуйте на LB.ua.