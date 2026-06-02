Два кубки за два роки. Як ПСЖ збудував машину, яку «Арсенал» не зміг зупинити

ПСЖ підготувався до суперника й заслужено став дворазовим володарем кубка Ліги чемпіонів, а «Арсенал» натомість втратив шанс, на який чекав 20 років (востаннє «Арсенал» грав у фіналі Ліги чемпіонів у 2006 році, де поступився «Барселоні» – LB.ua). Про це свідчить низка фактів. Детально – в огляді на LB.ua.

З огляду на підсумковий результат може скластися враження, що на полі змагалися рівні команди, але варто подивитися хоча б 20 хвилин гри, і все стане на своє місце. ПСЖ виглядав краще у всіх компонентах гри й, головне, намагався грати в футбол, поки каноніри вибудовували оборонні лінії на кшталт тих, які були у збірної Греції на чемпіонаті Європи 2004 року. Греки тоді стали чемпіонами, хоч демонстрували максимально непривабливий обережний футбол. Можливо, їм пощастило, що в складі суперників не було такого собі Хвічі Кварацхелії, який нині грає в ПСЖ, і Луїса Енріке, який цю команду тренує.

Аналітики виявилися правими: ПСЖ переміг «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА . Так, долю матчу вирішували в серії пенальті, так, каноніри вели в рахунку упродовж левової частки основного часу матчу, але, як казав класик, рахунок на табло.

Довершений проєкт

Катарські шейхи викупили клуб із Парижа в 2011 році. Тодішня команда хоч не бовталася в підвалинах французької Ліги 1, але зірок із неба не хапала. Їхній кабінет із трофеями обмежувався всього двома кубками Ліги 1, Кубком кубків і Кубком УЄФА, якщо брати основні трофеї.

Фото: EPA/UPG Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі

Натомість усе, що було потім – історія, карколомні повороти якої ми спостерігаємо нині. З 2011 року катарці почали вливати в команду колосальні кошти, ставлячи перед собою амбітну ціль – виграти Лігу чемпіонів УЄФА. Кого тільки не заносило на «Парк де Пренс» – домашню арену ПСЖ. Однак ні Златан Ібрагімович, ні Едінсон Кавані, ні Лукас Моура, ні навіть сам Ліонель Мессі з Неймаром і Серхіо Рамосом докупи не змогли порадувати босів. Ні, зрозумійте правильно, у внутрішніх турнірах проблем не було, але головний кубок у європейському футболі раз по раз вислизав із рук.

Фото: EPA/UPG Іспанський тренер Луїс Енріке після перемоги

Аж поки катарці не переглянули підхід до ведення футбольного бізнесу. Вони спробували сфокусуватися на пошуку талантів і підтримці молодих гравців замість того, щоб купувати вже готових зірок, які не поміщаються в одній роздягальні. Останнім мазком у цій картині стало запрошення на пост тренера іспанця Луїса Енріке. Він – жорсткий спеціаліст, який уміє ставити своїм командам атакувальний футбол. Однак перше його рішення було організаційним: він відмовився від Кіліана Мбаппе, який пішов за кубком Ліги чемпіонів у Мадрид, а насправді ж нарешті дав можливість команді з Парижа зміцніти й кристалізуватися. І цю команду не спинити вже другий рік поспіль. Не впорався навіть «Арсенал», який цього сезону був символом стабільної гри в обороні. Стабільної нудної.

Забили й сховалися

На «Пушкаш-Арені» в Угорщині зустрілися дві кардинально різні команди. ПСЖ уже два роки поспіль демонструє яскравий футбол, а «Арсенал» відверто мучається, хоч і здобуває необхідний результат.

Фото: EPA/UPG Кай Гаверц відкриває рахунок у матчі

Від того дивніше виглядав гол «Арсенала» на шостій хвилині першого тайму. Капітан ПСЖ Маркіньйос невдало вибив м'яч, влучивши у партнера по команді, й фактично вивів форварда канонірів Кая Гаверца на свої ворота. Нападник легко переграв голкіпера парижан росіянина Матвєя Сафонова, запустивши м'яч над макушкою представника країни-агресорки. Ось на цьому місці спроби «Арсенала» грати в футбол фактично завершилися.

Фото: EPA/UPG Півзахисник ПСЖ Вітінья контролює м'яч

Команда після забитого голу віддала м'яч супернику й намагалася втримати рахунок після шостої (!) хвилини гри. У підсумку каноніри володіли м'ячем 25 відсотків часу фіналу, який разом із овертаймами тривав 120 хвилин. Для розуміння – це найнижчий показник із сезону 2003/2004, коли почали вести подібну статистику. М'яч їм і потрібен не був, бо план-мінімум на гру виконали. Залишалося не пропустити.

У ПСЖ, схоже, розуміли це, тому намагалися одразу відповісти, але каноніри були проти. Лондонці перекрили зони підступу до власних воріт і намагалися залишити без простору Дуе, Дембеле й Кварацхелію. Не безрезультатно, варто сказати. У першому таймі парижанам доводилося банально перекочувати м'яч із флангу на фланг у надії знайти шпарину в захисті суперників. Тут варто відзначити Інкап'є, Габріеля, Салібу й Москеру. Четвірка захисників діяла філігранно, тому зіркам ПСЖ залишалося битися головою об непрохідний мур.

Фото: EPA/UPG Хвіча Кварацхелія намагається організувати атаку

Так тривало до 62-ї хвилини, аж поки вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія не опинився на ударній позиції й упав у штрафному майданчику канонірів після контакту з Москерою. Арбітр вказав на позначку, а Усман Дембеле реалізував пенальті. Здавалося, що ось зараз «Арсенал» продемонструє свою жагу до перемоги. Не сталося. За даними flashscore, упродовж 120 хвилин гри претендент на кубок спромігся завдати лише один удар у площину воріт паризького клубу. Загалом каноніри наважилися на удар сім разів. Красномовним був показник xG – потенційних голів з огляду на небезпеку створених моментів – 0.5. Це означає, що підопічні Мікеля Артети напрацювали на півгола, а завдяки різним факторам забили аж один. А що ж у ПСЖ? 21 удар по воротах, сім – у площину воріт і xG 1.73.

Фото: EPA/UPG Дембеле реалізовує пенальті

Якщо чесно, гравці «Арсеналу» поступалися за низкою показників, які вважають другорядними, але саме ці цифри передають характер гри. Наприклад, парижани виконали 887 пасів проти 285 у лондонців. Ба більше, відсоток точних передач у ПСЖ сягнув понад 90 відсотків, а в «Арсенала» не піднявся вище 69. Окрім того, французи виконали 11 кутових ударів проти 3 у суперників. Цього виявилося замало для перемоги в основний час, тому чемпіонів визначали в серії післяматчевих пенальті. До слова, на той момент на полі з лави для запасних у складі ПСЖ з'явився український центральний захисник Ілля Забарний. Нічого особливого він не продемонстрував, але й каші не зіпсував.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний у боротьбі з Віктором Дьокерешем

Повертаємося до пенальті, де й з'ясували, хто гідний стати чемпіоном. Ось тут і спрацювало все, над чим працював Луїс Енріке, саме в цей момент у гравців команди Мікеля Артети почали тремтіти коліна.

Чемпіонський менталітет

ПСЖ підходив до матчу в статусі чинного чемпіона. Судячи з серії пенальті, цей факт додав гравцям упевненості, а не страху. Усі, окрім Нуну Мендеша, який переграти голкіпера канонірів не зміг, пробили філігранно. Рамос «зняв павутинку», Дуе, Хакімі й Бералдо пробили по кутах.

Фото: EPA/UPG Гонсалу Рамуш відкриває серію пенальті

А що «Арсенал»? Езе й Габріель банально не змогли влучити по воротах і залишили свою команду без історичного першого кубка Ліги чемпіонів УЄФА. Немає у цих хлопців досвіду гри на таких стадіях змагань – усе вперше. ПСЖ натомість із 2020 року вже втретє у фіналі, вдруге перемагаючи.

Фото: EPA/UPG Мендеш хибить із 11-метрової позначки

Це не купиш за гроші – лише з часом може прийти, якщо правильно планувати. Як шейхи, на власних помилках. ПСЖ почав масштабну перебудову в 2011-му й лише зараз отримує стиглі плоди. В «Арсенала» натомість минуло 8 років від моменту, коли команду покинув видатний тренер Арсен Венгер. З того часу розпочалася перебудова, з 2019 року Мікель Артета в пошуках свого складу й, сподіваймося, своєї манери гри, яку він ще не знайшов. Бо дивитися на настільки сірий футбол важко. Такий футбол, як показує практика, не перемагає.

Фото: EPA/UPG ПСЖ – дворазовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА

Тож поки Артета робить висновки після програного фіналу, ПСЖ святкує. Мільярдні інвестиції і роки праці дають результати. Так за цим ще й приємно дивитися. Залишилося, аби Забарний почав грати стабільно в основному складі, а Сафонова продали. Інакше за цю команду українцям уболівати важко.