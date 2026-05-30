ПСЖ на «Пушкаш-Арені» в Угорщині переміг «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у серії пенальті – 4:3 (1:1 після основного часу).

Першими в матчі відзначилися каноніри. Гаверц отримав пас на куті штрафного майданчика французів і вразив ворота суперника.

Парижани відігралися на 65 хвилині: Дембеле реалізував пенальті.

Упродовж 120 хвилин гри ПСЖ був сильнішим за ключовими показниками ()ПСЖ – «Арсенал»): володіння м’ячем (75:25), удари (21:7), удари в площину воріт (4:1), кутові (11:3), фоли (11:17).

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов з лави для запасних на другий овертайм матчу.

Переможця визначали в серії пенальті. У складі парижан промахнувся Мендеш, а в канонірів Езе й Габріеле.

Таким чином ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, «Арсенал» уперше за 22 років став чемпіоном Англійської прем’єр-ліги.